Политика
REGNUMКПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
КПРФ намеревается провести «народный референдум» по своим поправкам к Конституции
Коммерсантъвчера в 18:20
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Общество
«Клубничную» Луну смогут увидеть жители Волгоградской области
Родной город 02:17
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Киберспорт
FlyToMoon уступила Team Secret и покинула ESL One Birmingham 2020
Спорт-Экспресс 14:06
Хоккей
НХЛ рассказала о новом формате плей-офф Кубка Стэнли
Турнир стартует с квалификационного раунда, где примут участие 16 команд, которые сыграют серии до трёх побед, а также начнётся групповой этап для определения посева клубов в плей-офф для каждой конференции.
Metaratings 16:24
Общество
МЧС впервые включит сирены и прервет передачи на ТВ по всей России
Mossovetinfo.ru – В октябре 2020 года МЧС намерена провести во всех российских регионах комплексную проверку систем оповещения, сообщает пресс-служба ведомства.
Моссовет вчера в 05:08
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
Интерфакс вчера в 17:04
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru 15:14
Общество
Трамп заявил, что хочет увеличить финансирование полиции
Вашингтон, 4 июня 2020, 23:56 — REGNUM Радикальные левые демократы предлагают сократить финансирование полиции, но в противоположность им надо выделить больше денег на полицию, заявил 4 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 16:56
Автоспорт
Рассматривается возможность проведения в Сочи гонок «Формулы-1»
В пресс-службе «Росгонок» агентству «Интерфакс» сообщили о том, что рассматривается возможность провести в Сочи два этапа гонок вместо одного.
Югополис 09:32
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 16:53
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru 15:04
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, чем заменить аптечные витамины
Известный телеведущий и главврач «Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича»доктор Александр Мясников сообщил, какими продуктами можно заменить аптечные витамины.
Сайт интересных новостей 16:07
Политика
Петербуржцы ждут информации об открытии границы с Финляндией
Компания Ecolines также рассчитывает с середины лета открыть привычные для петербуржцев автобусные рейсы в Лаппеенранту и Хельсинки Со своей стороны, Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области (которая непосредственно граничит с Финляндией), в своем Instagram уже спрогнозировал, что границу с Финляндией могут открыть "до начала августа".
Московский Комсомолец 17:00
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
Киберспорт
Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей
Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру вчера в 07:42
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Культура
Сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Первые две серии отечественного сериала Чики про четырех подруг-провинциалок будут представлены зрителям 4 июня на онлайн-платформе more.tv в видеосервисе Wink.
NewInform 02 июня в 07:39
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.
Известия 13:51
Здоровье
Число жертв коронавируса в российских интернатах назвали в Минтруда
В Минтруда назвали число заболевших COVID-19 и умерших от этой инфекции в стационарных учреждениях соцобслуживания — психоневрологических интернатах, домах престарелых и инвалидов.
Милосердие.ru 07:25
Экономика
ЦБ РФ допустил возобновление инспекционных проверок банков в июле
ЦБ РФ обсуждает вопрос возобновления инспекционных проверок банков в июле, заявил руководитель Службы текущего банковского надзора (СТБН) ЦБ РФ Богдан Шабля в ходе веб-конференции, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).
Интерфакс 08:44
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Гаджеты
Все смартфоны, которые получат Android 11
Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
MobiDevices 10:27