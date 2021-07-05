В Госдуму внесен законопроект об освобождении неработающих пенсионеров от НДФЛ с процентов по вкладам. Авторами выступили депутаты во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым. Документ касается остатков на счетах, открытых для рублевых депозитов.

Телеканал 360° Телеканал 360° Экономика сегодня 9111.ru Дума ТВ ФАН Газета.Ru Общественная служба новостей

С чего всё началось Депутаты КПРФ предложили внести поправки в Налоговый кодекс России, которые позволят освободить неработающих пенсионеров от части налогов, следует из законопроекта, опубликованного на сайте Государственной Думы. Lenta.ru 10:51