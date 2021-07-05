КПРФ предлагает освободить пенсионеров от налога с процентов по вкладам
В Госдуму внесен законопроект об освобождении неработающих пенсионеров от НДФЛ с процентов по вкладам. Авторами выступили депутаты во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым. Документ касается остатков на счетах, открытых для рублевых депозитов.В источнике
С чего всё началось
Депутаты КПРФ предложили внести поправки в Налоговый кодекс России, которые позволят освободить неработающих пенсионеров от части налогов, следует из законопроекта, опубликованного
на сайте Государственной Думы.