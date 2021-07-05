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КПРФ предлагает освободить пенсионеров от налога с процентов по вкладам

В Госдуму внесен законопроект об освобождении неработающих пенсионеров от НДФЛ с процентов по вкладам. Авторами выступили депутаты во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым. Документ касается остатков на счетах, открытых для рублевых депозитов.В источнике

С чего всё началось

Депутаты КПРФ предложили внести поправки в Налоговый кодекс России, которые позволят освободить неработающих пенсионеров от части налогов, следует из законопроекта, опубликованного
 на сайте Государственной Думы.

Подробнее о событии

Депутаты предложили освободить пенсионеров от налога на проценты по вкладам

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В Госдуме предлагают освободить от налога вклады части пенсионеров

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КПРФ предложила освободить пенсионеров от НДФЛ с процентов по вкладам

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Российских пенсионеров задумали освободить от части налогов

Lenta.ru10:51

КПРФ предлагает освободить пенсионеров от налога с процентов по вкладам

Российская газета10:38

В Госдуме хотят ввести новую налоговую льготу для пенсионеров

URA.Ru11:34

Законопроект о налоговой льготе по вкладам для пенсионеров внесен в Госдуму

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