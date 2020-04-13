Коронавирус
Газета.RuКПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
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Общество
В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом
Среди 17 новых зараженных коронавирусом в Пензенской области один четырехлетний ребенок, общее число пациентов с COVID-19 достигло 84, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:08
Общество
Власти Москвы сообщили об атаках на сервис выдачи пропусков
Руководитель департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан.
Коммерсантъ 03:43
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
Авто
Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным.
Автоновости дня 11 апреля в 04:25
Игры
Методом конвейера: Capcom работает над ремейком Resident Evil 4
Осака, Япония, 13 апреля 2020, 10:33 — REGNUM Capcom уже работает над созданием ремейка Resident Evil 4. Об этом 12 апреля сообщил портал VGC, ссылаясь на внутренние источники.
REGNUM 03:33
Общество
Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса
В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
Экономика
Реальные доходы россиян в ближайшие три месяца могут упасть на 17,5%
ВВП России по итогам этого года может снизиться на 3,8 процента. Ее восстановление ожидается лишь в следующем.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Общество
Киево-Печерскую лавру закроют на карантин из-за вспышки коронавируса
Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, всего там зарегистрировано более 90 случаев заражения, заявил в понедельник на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:16
Политика
Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России
Президент России Владимир Путин в понедельник соберет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:47
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
Деятели культуры попросили правительство спасти книгоиздание в России
Более 500 подписей российских писателей, издателей и любителей книги стоит под "Открытым письмом книжников в Правительство Российской Федерации".
Российская газета 02:00
Общество
Генпрокуратура сообщила о фейках о массовой гибели от коронавируса
«Сообщения о подготовке мест для массового захоронения умерших от инфекции создают предпосылки для формирования панических настроений, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности»,— считают в Генпрокуратуре.
Коммерсантъ 02:54
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Происшествия
Во Владимирской области умерли две пациентки с коронавирусом
Две женщины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, скончались во Владимирской области, общее число летальных случаев от COVID-19 выросло до трех, сообщает администрация региона.
РИА Новости 05:21
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Здоровье
Порядок оказания медицинской помощи беременным изменился в Москве
Порядок оказания медицинской помощи беременным в Москве поменялся в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.
Москва 24 вчера в 10:22
Общество
В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса
По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Происшествия
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Lenta.ru 05:05
Происшествия
В России осталось всего два региона, где не выявили коронавирус
Чукотский автономный округ и Республика Алтай остаются единственными регионами России, где официально не зарегистрировано случаев заражения COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления руководство субъектов.
Газета.Ru 05:41
Транспорт
РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса
В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском вчера в 04:10
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Происшествия
На московской стройке нашли мужчину без головы
По данным следствия, 13 апреля на улице Шоссе Энтузиастов на стройке найдено обезглавленное тело мужчины с множественными ранами.
Lenta.ru 05:34
Общество
В Башкирии частично откроют салоны оптики и парикмахерские
С сегодняшнего дня в Башкирии возможность работать получили еще два вида предприятий. Это салоны оптики и парикмахерские.
РБК Уфа 04:35
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42