Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
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«Ответственность за голодные бунты…» Депутаты Мосгордумы потребовали срочно принять меры поддержки горожан и бизнеса

Новый День05:01

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Piter.tv04:59

Коммунисты потребовали от Собянина выплатить москвичам по 20 тыс. руб

РБК00:44

Фракция КПРФ в МГД потребовала отменить ЖКХ и сделать единовременные выплаты всем москвичам

Свободная Пресса04:49

Коммунисты предупредили Сергея Собянина о голоде и несанкционированных митингах

Коммерсантъ02:49

В Мосгордуме предложили выплатить москвичам на самоизоляции по 20 000 рублей

Актуальные Новости04:00

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Газета.Ruвчера в 16:57
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Общество

В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом

Среди 17 новых зараженных коронавирусом в Пензенской области один четырехлетний ребенок, общее число пациентов с COVID-19 достигло 84, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:08
2
Общество

Власти Москвы сообщили об атаках на сервис выдачи пропусков

Руководитель департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан.
Коммерсантъ 03:43
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
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Авто

Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным.
Автоновости дня 11 апреля в 04:25
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Игры

Методом конвейера: Capcom работает над ремейком Resident Evil 4

Осака, Япония, 13 апреля 2020, 10:33 — REGNUM Capcom уже работает над созданием ремейка Resident Evil 4. Об этом 12 апреля сообщил портал VGC, ссылаясь на внутренние источники.
REGNUM 03:33
5
Общество

Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса

В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
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Экономика

Реальные доходы россиян в ближайшие три месяца могут упасть на 17,5%

ВВП России по итогам этого года может снизиться на 3,8 процента. Ее восстановление ожидается лишь в следующем.
Эхо Москвы вчера в 21:04
1,3K
Общество

Киево-Печерскую лавру закроют на карантин из-за вспышки коронавируса

Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, всего там зарегистрировано более 90 случаев заражения, заявил в понедельник на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:16
Политика

Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России

Президент России Владимир Путин в понедельник соберет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:47
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
8
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Общество

Деятели культуры попросили правительство спасти книгоиздание в России

Более 500 подписей российских писателей, издателей и любителей книги стоит под "Открытым письмом книжников в Правительство Российской Федерации".
Российская газета 02:00
2
Общество

Генпрокуратура сообщила о фейках о массовой гибели от коронавируса

«Сообщения о подготовке мест для массового захоронения умерших от инфекции создают предпосылки для формирования панических настроений, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности»,— считают в Генпрокуратуре.
Коммерсантъ 02:54
15
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Происшествия

Во Владимирской области умерли две пациентки с коронавирусом

Две женщины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, скончались во Владимирской области, общее число летальных случаев от COVID-19 выросло до трех, сообщает администрация региона.
РИА Новости 05:21
2
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
655
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,8K
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
2,9K
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
21
Здоровье

Порядок оказания медицинской помощи беременным изменился в Москве

Порядок оказания медицинской помощи беременным в Москве поменялся в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.
Москва 24 вчера в 10:22
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Общество

В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса

По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
35
Происшествия

Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС

Lenta.ru 05:05
5
Происшествия

В России осталось всего два региона, где не выявили коронавирус

Чукотский автономный округ и Республика Алтай остаются единственными регионами России, где официально не зарегистрировано случаев заражения COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления руководство субъектов.
Газета.Ru 05:41
Транспорт

РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса

В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
125
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском вчера в 04:10
498
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
14
Происшествия

На московской стройке нашли мужчину без головы

По данным следствия, 13 апреля на улице Шоссе Энтузиастов на стройке найдено обезглавленное тело мужчины с множественными ранами.
Lenta.ru 05:34
2
Общество

В Башкирии частично откроют салоны оптики и парикмахерские

С сегодняшнего дня в Башкирии возможность работать получили еще два вида предприятий. Это салоны оптики и парикмахерские.
РБК Уфа 04:35
24
Общество

Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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