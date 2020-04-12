Коронавирус
Газета.RuКПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
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Коммунисты потребовали заплатить москвичам по 20 тысяч рублей из-за COVID-19
Московский Комсомолец06:17
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Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
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В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Сразу несколько изменений может получить iPhone 12, который компания Apple покажет грядущей осенью.
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Google объяснил причину блокировки видео обращения Путина на YouTube
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