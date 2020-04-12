Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
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В Мосгордуме предложили выплатить москвичам на самоизоляции по 20 000 рублей

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КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

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КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Газета.Ruвчера в 16:57
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В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
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Lenta.ru 11 апреля в 05:39
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Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
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Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
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В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков

Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
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Попова рассказала об очагах коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 12 апреля в Санкт-Петербурге, Коми и Мурманской области были выявлены очаги коронавируса.
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Коми ожидает подтверждения 100 случаев заболевания коронавирусом

Количество первичных случаев возросло с 369 до 406 фактов. В ближайшие дни ожидается пакет подтвержденных анализов, которых может быть 100.
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Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии

Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
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Крымские правоохранители заочно предъявили обвинения Мустафе Джемилеву

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Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия вчера в 00:59
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готовой еды.
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МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Общество

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличивается, поскольку тесты стали лучше.
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Общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с завтрашнего дня, 14 апреля, ведомство запустит в Москве тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19.
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В костюме Яйца в шоу «Маска» выступил резидент Comedy Club

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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться в Португалию.
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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В России снизилось число летальных исходов от пневмонии на 5%

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Премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети

Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети.
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Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
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Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
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Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе

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Голикова назвала цифры по коронавирусу в России «не очень приятными»

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом в России.
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Стало известно, каким будет новый iPhone 12

Сразу несколько изменений может получить iPhone 12, который компания Apple покажет грядущей осенью.
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Google объяснил причину блокировки видео обращения Путина на YouTube

Google признал, что решение о блокировке видео было ошибочным и вызвано ограниченностью ресурсов, сообщает ТАСС.
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