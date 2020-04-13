Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

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