Коронавирус
Газета.RuКПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
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Общество
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
Футбол
Фарфан объяснил свой комментарий о снижении зарплат в «Локомотиве»
Игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал свое высказывание о снижении заработной платы игрокам клуба.
Vprognoze.ru вчера в 03:01
Происшествия
В Курской области выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 13 апреля 2020, 10:59 — REGNUM В Курской области 13 апреля официально подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 03:59
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Стало известно, как будет выглядеть цифровой пропуск в Москве
На цифровом пропуске в Москве будет специальный код и QR-код, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:51
Культура
В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»
На mos.ru запустили проект "Культурная Москва онлайн", который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 01:42
Здоровье
Переболевшие коронавирусом могут до пяти недель заражать окружающих
Интервью специалист давал по видеосвязи, так как сам он сейчас с группой российских медиков находится в Италии — помогает местным врачам бороться с COVID-19.
Московский Комсомолец 03:49
Здоровье
В Тверской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом
В Тверской области по состоянию на 13 апреля выявлено 44 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Край справедливости 04:08
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Политика
Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщает ТАСС.
РБК 03:19
Общество
За сутки в России добавилось 2558 заболевших COVID-19 в 62 регионах
За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в России выросло на 2558 человек.
Российская газета 03:45
Здоровье
В Саратовской области появились пострадавшие от укусов клещей
Саратов, 13 апреля 2020, 10:28 — REGNUM С начала эпидсезона по поводу укусов клещей в медицинские организации Саратовской области уже обратились 16 человек, среди них семеро детей, сообщает региональный Роспотребнадзор.
REGNUM 03:28
Общество
В России выявлено более 2,5 тыс. новых случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировано 2558 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число заболевших превысило отметку в 18,3 тыс. человек.
DP.RU 03:53
Общество
В Москве и области выявили более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса
За последние сутки в Москве зафиксировали 1355 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, еще 495 случаев было зарегистрировано в Московской области.
РБК 04:07
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 апреля в 06:59
Здоровье
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Удмуртии
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Удмуртии 13 апреля.
АиФ Удмуртия 02:27
Футбол
Кандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится на грани банкротства
Фонт — один из основных конкурентов нынешнего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах главы клуба, которые запланированы на 2021 год.
Bookmaker-ratings.ru 01:33
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Происшествия
Самолет Екатеринбург–Москва развернулся из-за задымления в кабине
Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург–Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине пилотов.
Известия 03:29
Общество
В Москве от коронавируса вылечилось еще 150 человек
За последние сутки в Москве вылечилось и выписано из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 03:03
Шоу-бизнес
Степаненко призналась, что хранит замороженные яйцеклетки
ФАН вчера в 09:12
Футбол
ФИФА: клубы не смогут включать в заявку новых футболистов 1 июля
Юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо заявил, что футболисты, чьи контракты и арендные соглашения истекают 30 июня, смогут покинуть клубы после этой даты, но не будут иметь возможности сразу заявиться за новые команды.
ТАСС Спорт вчера в 14:39
Политика
Снос памятника Коневу: Восточная Европа больше не может обидеть Россию
МИД и Минобороны Чехии прокомментировали письмо главы российского военного ведомства чешскому коллеге Лубомиру Метнару, в котором Сергей Шойгу попросил передать России снесенный в районе Прага-6 памятник маршалу Коневу и сообщил о готовности Москвы взять на себя все расходы по доставке.
РИА Новости 11 апреля в 01:00
Общество
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 10:04
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Новая сделка была согласована основными участниками ОПЕК+ — РФ и Саудовской Аравией — еще 9 апреля, в рамках нее предполагалось сокращение добычи на 10 млн б/с в течение мая—июня.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Власти Нью-Йорка пригласили солистку «Аигел» для обращения к русскоязычным жителям города
Солистка российской группы «Аигел» Айгель Гайсина записала обращение к русскоязычным жителям Нью-Йорка с памяткой о мерах против распространения коронавируса.
БИЗНЕС Online вчера в 15:59
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса
По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46