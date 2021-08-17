РИА НовостиКПРФ внесла в Госдуму проект о возвращении прежнего пенсионного возрастаВ Государственную думу РФ внесен законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.Московский КомсомолецДокумент во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.ТАССАвторы инициативы уверены, что экономика России не нуждается в увеличении числа работников.ТАССПо мнению коммунистов, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы.ТАССЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияПетербургский дневникИА Красная ВеснаИнфо249111.ruУчительская газетаМолваСобеседникRZN.infoГазета.RuKrasnodarMediaРБКРидусТелеканал 360°Национальная служба новостейЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииКПРФ предлагает вернуть прежний пенсионный возрастКоммерсантъвчера в 14:10В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возрастКомсомольская правдавчера в 13:58В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возрастаГоворит Москвавчера в 12:28КПРФ внесла в Госдуму проект о возвращении прежнего пенсионного возрастаРИА Новостивчера в 13:02В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возрастURA.Ruвчера в 12:46В Госдуму внесли законопроект о снижении пенсионного возрастаМосковский Комсомолецвчера в 13:50В Думу внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возрастаТАССвчера в 12:08Показать ещёОценить4,6KПоделиться