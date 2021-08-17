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КПРФ внесла в Госдуму проект о возвращении прежнего пенсионного возраста

В Государственную думу РФ внесен законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Московский Комсомолец
Документ во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.
ТАСС
Авторы инициативы уверены, что экономика России не нуждается в увеличении числа работников.
ТАСС
По мнению коммунистов, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы.
ТАСС

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КПРФ предлагает вернуть прежний пенсионный возраст
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