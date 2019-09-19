Политика
РИА НовостиКПРФ выдвинет Шувалову на пост спикера Мосгордумы
Партия КПРФ выдвинет депутата Елену Шувалову на пост председателя Мосгордумы, на пост замглавы МГД выдвигается Николай Губенко, сообщил РИА Новости член фракции КПРФ и депутат МГД Леонид Зюганов.
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Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
REGNUM вчера в 21:33
Космос
Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".
РИА Новости 06:13
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку актера Павла Устинова
Администрация президента России и сам глава государства не могут влиять на приговор суда, но в деле актера Павла Устинова главное то, что была апелляция.
Комсомольская правда вчера в 07:38
Происшествия
Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».
Lenta.ru 06:14
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Матч ТВ 02:21
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Армия и оружие
Россия разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля
Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля.
Lenta.ru 03:02
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Происшествия
В Москве задержан директор ФБК Жданов
В Москве около своего дома задержан директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова, сообщил в Twitter руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади.
Коммерсантъ 06:18
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Lenta.ru вчера в 08:30
Политика
Украина позитивно оценила шансы договориться с Россией по газу
Напомним, трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.
REGNUM 06:27
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Происшествия
Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
Коммерсантъ 03:31
Политика
Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера
Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.
RT на русском вчера в 14:44
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Футбол
Кокорин проходит медосмотр в «Зените»
28-летний игрок проходит медобследование, по итогам которого для него разработают индивидуальную программу.
Sports.ru 05:34
Происшествия
У берегов Крыма пропал серфингист
Серфингист пропал у берегов Крыма, со слов очевидцев, его унесло в открытое море, начаты поиски, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
РИА Новости 03:28
Политика
Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.
РЕН ТВ 04:11
Авто
АвтоВАЗ приостановил продажи партии Lada Largus
Российская компания «АвтоВАЗ» приостановила продажи одной партии (935 шт.) автомобилей Lada Largus из-за возможного дефекта в топливной системе.
Автоновости дня 02:23
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 05:02
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43