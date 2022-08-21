Газета.Ru«КП»: Александр Дугин сообщил следователям, что он и его дочь Дарья получали угрозыСледователям удалось побеседовать с Александром Дугиным, дочь которого Дарья Дугина вечером в субботу была взорвана в машине на Можайском шоссе.Комсомольская правдаКак ранее сообщал сайт kp.ru, по одной из версий бомбу подложили под автомобиль Дарьи Дугиной на парковке фестиваля «Традиция».Комсомольская правдаНа днище авто была установлена самодельная бомба, мощность которой составила 400 грамм в тротиловом эквиваленте.ФАНСледователи возбудили уголовное дело по факту убийства Дугиной, совершенного общеопасным способом.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЯмал-МедиаАбзацПятый каналTVCenter.RUВечерняя МоскваРЕН ТВФАНАргументы и ФактыИзвестияТелеканал 360°Комсомольская правдаНТВCT newsИА Красная ВеснаКурьер. Среда. БердскNewInformСекрет фирмыЦарьградПодробнее о событииАлександр Дугин рассказал следователям об угрозах от украинских националистовLife.ru11:02Александр Дугин рассказал об угрозах с Украины, которые они с дочерью получали перед ее убийствомКомсомольская правда10:21Самое цитируемоеДугин рассказал, что они с дочерью через социальные сети получали угрозы с УкраиныРЕН ТВ10:48Дугин, потерявший в результате теракта дочь, заявил об угрозах со стороны националистов УкраиныЦарьград13:00Дугин сообщил об угрозах, поступавших ему и его дочери ДарьеМосковский Комсомолец10:53КП: философ Дугин рассказал о поступавших ему и его погибшей дочери угрозах с УкраиныLenta.ru11:01Александр Дугин рассказал об угрозах украинских националистов в адрес своей семьиФАН10:38Показать ещёОценить531Поделиться