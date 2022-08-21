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«КП»: Александр Дугин сообщил следователям, что он и его дочь Дарья получали угрозы

Следователям удалось побеседовать с Александром Дугиным, дочь которого Дарья Дугина вечером в субботу была взорвана в машине на Можайском шоссе.
Комсомольская правда
Как ранее сообщал сайт kp.ru, по одной из версий бомбу подложили под автомобиль Дарьи Дугиной на парковке фестиваля «Традиция».
Комсомольская правда
На днище авто была установлена самодельная бомба, мощность которой составила 400 грамм в тротиловом эквиваленте.
ФАН
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства Дугиной, совершенного общеопасным способом.
Lenta.ru

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