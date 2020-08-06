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РИА Новости
РИА Новости

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

Задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах. Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее.
Комсомольская правдавчера в 16:45
Подробнее о событии
Интерфакс

В РФ сочли «украинской постановкой» задержание в Белоруссии 33 россиян

Интерфакс19:13
РИА Новости

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

РИА Новости18:38
RT на русском

СМИ назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией спецслужб Украины

RT на русском18:10
ТАСС

СМИ: задержанные в Белоруссии россияне стали жертвами провокации украинских спецслужб

ТАСС18:29
Lenta.ru

Арест россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Lenta.ru17:48
Известия

Названа цель провокации украинских спецслужб в Минске

Известия17:54
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Комсомольская правдавчера в 16:45

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 07:40
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Новое отделение открывается в Красноярском онкодиспансере

Основной задачей нового отделения станет контроль своевременности и полноты обследования пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, - пояснил главный врач краевого онкологического диспансера Андрей Модестов.
Среда2422:51
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Экономика уже поглотила отложенный спрос и ждет, что будет дальше

Экономика уже поглотила отложенный спрос и ждет, что будет дальше Быстрое восстановление экономики в июле 2020 года после эпидемических ограничений экономической активности в марте—мае, возможно, себя уже исчерпало: Банк России зафиксировал в последнюю неделю месяца ухудшение ситуации с оперативными платежами во многих отраслях.
Коммерсантъ18:24

Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русскомвчера в 15:02

Эксперт назвал срок годности чая

По словам эксперта, после окончания срока годности в листовом чае происходит окислительный процесс, разрушаются витамины, а также «улетучиваются» эфирные масла и аромат.
Известия23:17

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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