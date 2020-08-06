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РИА Новости
РИА Новости

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

Задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах. Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее.
Комсомольская правдавчера в 16:45
Подробнее о событии
Lenta.ru

Арест россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Lenta.ru17:48
Вести.Ru

Россиян отправили в Минск специально: СМИ рассказали, кто стоит за провокацией. Новости на «России 24»

Вести.Ru02:36
РИА Новости

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

РИА Новости18:38
ТАСС

СМИ: задержанные в Белоруссии россияне стали жертвами провокации украинских спецслужб

ТАСС18:29
RT на русском

СМИ назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией украинских спецслужб

RT на русском03:57
Известия

Названа цель провокации украинских спецслужб в Минске

Известия17:54
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Комсомольская правдавчера в 16:45

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать «Северный поток-2»

Правительство Ангелы Меркель должно занять проактивную позицию для защиты "Северного потока-2" от нападок США, заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
Российская газета05:29

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид

Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.
Вести.Ru5 августа в 07:24
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В МВД уточнили порядок получения новых госзнаков на автомобили

"Установка государственных регистрационных знаков транспортных средств новых размеров и формы не является обязательной процедурой для автовладельцев, и может выполняться гражданами исключительно по их желанию или необходимости", - сказал собеседник агентства.
ТАСС02:01
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Стюарды рассмотрели протест Renault против Racing Point

После финиша Гран При Штирии, Венгрии и Великобритании в Renault подавали официальный протест на конструкцию воздуховодов охлаждения тормозов машин Racing Point, считая, что команда скопировала эти решения у Mercedes, а не разработала самостоятельно, как обязывает регламент.
F1news.ru5 августа в 10:51

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газетавчера в 03:51
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