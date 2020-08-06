Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид

Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.