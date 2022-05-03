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КРФК Латвии отказалась выдать Latvijas Gāze разрешение для оплаты российского газа рублями

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями, сообщил представитель регулятора агентству Leta.
РИА Новости
Согласно комментарию регулятора, одобрение возможно лишь для финансовых учреждений, обратившихся с запросами на осуществление платежей подсанкционным лицам в определенных исключительных случаях.
РИА Новости
«Выдача такого решения тем более невозможна, если разрешение требуется для совершения операций с российским кредитным учреждением, которое никак не подпадает под надзор КРФК», — заявили в ведомстве.
Lenta.ru
В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
РИА Новости

Подробнее о событии

КРФК Латвии отказалась выдавать разрешение Latvijas Gāze для оплаты рублями газа из России
News.ru21:49
КРФК Латвии отказалась дать Latvijas Gāze разрешение для оплаты российского газа рублями
Lenta.ru21:49
КРФК Латвии отказалась выдать Latvijas Gāze разрешение для оплаты российского газа рублями
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