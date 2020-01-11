Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) признает ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном, заявил командующий Воздушно- космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Происшествия Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.

Политика Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан "Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты", - сказал Путин в пятницу на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, отметив, что имеет в виду в первую очередь постоянных жителей Крыма.

Политика Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.

Политика ЦИК Абхазии огласит дату повторных выборов президента 13 января Ранее представлявший ЦИК Абхазии в суде член избиркома Гиви Габния сообщал ТАСС, что, согласно решению суда, комиссия в течение пяти дней предложит дату новых выборов президента республики, голосование должно состояться в течение 2-3 месяцев.

Технологии С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7 Через 3 дня компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.