Политика
Взгляд.руКСИР признал ответственность за крушение украинского самолета
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) признает ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном, заявил командующий Воздушно- космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
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Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Биатлон
Поршнев выступит вместо Елисеева в эстафете на Кубке мира по биатлону
Тренерский штаб сборной России внёс изменения в состав мужской команды в эстафетной гонке на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Политика
Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан
"Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты", - сказал Путин в пятницу на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, отметив, что имеет в виду в первую очередь постоянных жителей Крыма.
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Общество
Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу
Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу Герцоги Сассекские отказались от финансирования.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате почти 2 млрд рублей
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Политика
Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой
Политика
ЦИК Абхазии огласит дату повторных выборов президента 13 января
Ранее представлявший ЦИК Абхазии в суде член избиркома Гиви Габния сообщал ТАСС, что, согласно решению суда, комиссия в течение пяти дней предложит дату новых выборов президента республики, голосование должно состояться в течение 2-3 месяцев.
Шоу-бизнес
58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике
58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике Поклонники остались в восторге от физической формы телеведущей.
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Происшествия
В Самаре семья из 5 человек отравилась угарным газом
В 5:55 сотрудникам МЧС стало известно, что в доме отравились угарным газом пять человек, среди который два ребенка.
Происшествия
В ДТП на трассе М4 в Тульской области пострадало 4 человека
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Технологии
С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7
Через 3 дня компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
Культура
Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера
Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера Персонаж из "Айболита" раздуется до четырех метров.
Футбол
Блинд из-за проблем с сердцем может завершить карьеру футболиста
Защитник «Аякса» Дейли Блинд может завершить карьеру игрока.
Футбол
Помимо «Рубина» Комличенко интересуются «Локомотив» и «Динамо»
Сразу три российских клуба интересуются форвардом «Млады-Болеслав» Николаем Комличенко. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Рубина».
Кино
Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана
Производственный бюджет научно-фантастической киноленты режиссера Кристофера Нолана «Довод» обошелся в более 200 миллионов долларов.
Политика
Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.