Политика

Взгляд.руВзгляд.руКСИР признал ответственность за крушение украинского самолета

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) признает ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном, заявил командующий Воздушно- космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
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