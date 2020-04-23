Если представить, что это соглашение с РФ будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты, эффект будет очень негативным.

Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил вступление в силу соглашения о получении страной кредита на €200 млн от России, сообщила пресс-служба КС. Парламент Молдавии ратифицировал соглашение ранее сегодня, 23 апреля.

Общество Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса. 661

Армия и оружие В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю «21 самолёт-разведчик и шесть разведывательных БПЛА вели воздушную разведку вдоль границ и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.

Футбол Георгий Джикия: «Хотел бы поиграть в Европе, но меня никто не зовет» Было бы некорректно говорить, в какие команды хотел бы попасть. Я хотел бы поиграть в Европе, но меня туда никто не зовет.

Армия и оружие Министр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага. 114

Шоу-бизнес Жорин пообещал доказать, что Федосеева-Шукшина добровольно подарила квартиру Алибасову Жорин заверил, что в ближайшее время сторона Алибасова докажет, что слова Федосеевой-Шукшиной не соответствуют действительности — она, безусловно, отдавала отчет всем своим действиям и осознавала то, что происходит. 1

Общество Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. 180

Общество «Союзмультфильм» намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку Киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15 лет назад, в том числе с помощью решения вопроса на межправительственном уровне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии. 33

Происшествия Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). 25

Общество В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы). 888

Экономика Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке. 745

Авто Составлен рейтинг автомобилей, которые не ломаются Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе. 43

Музыка Юрий Башмет материально поддержит музыкантов на фоне пандемии Дирижер Юрий Башмет заявил, что материально поддержит музыкантов, исполняющих классическую музыку, на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Русского концертного агентства". 1

Общество Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.

Общество Названо последствие нарушений самоизоляции в России Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия. 83

Общество Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. 236