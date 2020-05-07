Политика

Life.ruLife.ruСуд Молдавии признал неконституционным кредит от России

Конституционный суд Молдавии признал не соответствующим основному закону страны соглашение о займе у России 200 миллионов евро, сообщает пресс-служба суда.
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