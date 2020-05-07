Политика
Мой БрянскКС Молдавии признал кредитное соглашение с Россией неконституционным
Речь идет о займе в размере €200 млн. По требованию проевропейской оппозиции Конституционный суд Молдавии признал не соответствующим основному закону соглашение о займе у РФ €200 млн.
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Молдова проиграла, проиграли демократия и правовое государство - реакция социалистов на решение КС
КП - Молдовавчера в 15:10
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Общество
«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня
Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 12:01
Происшествия
Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ
Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы 16:03
Экономика
«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием
"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 08:40
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ вчера в 13:12
Общество
В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие масок
В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Ведомости 15:33
Общество
Москвичам разъяснили порядок восстановления аннулированных пропусков
В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы "Интерфаксу" пояснили, что работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК).
Интерфакс 10:37
Здоровье
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Общество
Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть
Московский Комсомолец 03:53
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Выход России из режима ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, в зависимости от региона возможен в конце мая – начале июня, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1».
Rambler News Service 13:58
Армия и оружие
В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза 06:05
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:06
Кино
Свежий взгляд на короля Артура: Netflix показал кадры из сериала «Проклятая»
Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фэнтези-сериала «Проклятая», главным персонажем которого станет Нимуэ, будущая Владычица озера и одна из героинь легенды о короле Артуре.
Киноафиша России 03:54
Политика
Трамп объявил, что экономика США входит в фазу «перехода к величию»
Вашингтон, 8 мая 2020, 23:36 — REGNUM Соединённые Штаты в сфере экономики входят в фазу «перехода к величию», заявил 8 мая журналистам президент США Дональд Трамп.
REGNUM 16:36
Общество
Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая
Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Интерфакс 11:28
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 10:58
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Спорт
Родченков написал книгу о развале допинговой системы в России
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, ранее возглавлявший московскую антидопинговую лабораторию, написал книгу.
Нева Спорт 12:29
Кино
8 мая «Россия 1» покажет премьеру военной драмы «Ржев»
Уже завтра на телеканале Россия-1 состоится телевизионная премьера фильма «Ржев».
ГТРК Тверь вчера в 12:11
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 06:16
Политика
МИД назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору
МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
РИА Новости 16:31
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
Общество
Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали
Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на условия содержания в госпитале «Ленэкспо», выписали.
МР7.ру 13:26
Общество
В Кемерово издан приказ, позволяющий увольнять заразившихся медиков
Главврач Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева Михаил Ликстанов издал приказ, который позволяет увольнять инфицированных коронавирусом сотрудников.
Территория новостей 12:03
Общество
Журналист Павел Лобков сообщил, что заболел коронавирусом
Журналист, ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков сообщил, что болен коронавирусом COVID-19 и находится на домашнем лечении.
Интерфакс 14:14
Общество
Режим самоизоляции до конца мая или позже продлил каждый шестой регион РФ
Власти 15 из 85 российских регионов к вечеру пятницы приняли решение продлить режим самоизоляции, ранее введенный из-за распространения коронавируса, до конца мая или позже.
ТАСС 14:37
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 23:09