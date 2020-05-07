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Общество В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие масок В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". 576

Общество Москвичам разъяснили порядок восстановления аннулированных пропусков В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы "Интерфаксу" пояснили, что работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК). 81

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