Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении молдавской стороной кредита от России на сумму €200 млн, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на решение суда.

Здоровье Василий Голубев рассказал о плане снятия ограничений В ходе мероприятия губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что для начала выхода из режима самоизоляции есть ряд необходимых условий. 308

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 53

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 672

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1,1K

Футбол Стартует 7-й тур молодёжного первенства Туркменистана по футболу 7 и 8 мая пройдут матчи седьмого тура молодёжного первенства Туркменистана по футболу, сообщает официальный сайт Федерации футбола нашей страны.

Армия и оружие Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в следующем году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

Политика Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. 875

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 536

Экономика Путин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что госкомпания планирует сохранить инвестпрограмму 2020 года в размере минимум 620 млрд рублей - и не за счет федерального бюджета, а посредством бессрочных облигаций. 1

Общество В Израиле «спалили» программу слежения за гражданами во время пандемии В Израиле задачу отслеживания контактов пациентов с коронавирусом попыталась решить частная охранная фирма NSO Group, которая известна своими мобильными хакерскими инструментами.

Общество Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант". 1,4K

Транспорт Транспортное сообщение с Находкой будет ограничено С 8 мая из-за сложной эпидобстановки ограничивается автобусное и железнодорожное сообщение с Находкой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Здоровье В Мордовии начнут выпускать препарат для борьбы с коронавирусом Предприятие "Биохимик" в Мордовии подготовили к выпуску препарат, который блокирует в клетках размножение вируса и эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Мордовии. 6

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.

Политика Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 372

Происшествия Сотрудник на крупном заводе в Приморье заразился коронавирусом Очередной сотрудник завода «Прогресс» в Арсеньеве заразился коронавирусом. Вчера, 7 мая, ему пришел положительный результат на COVID-19.