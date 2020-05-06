Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн. Такое решение зачитала глава суда Домника Маноле.

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

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