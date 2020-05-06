Политика

RT на русскомRT на русскомКС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн. Такое решение зачитала глава суда Домника Маноле.
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КС Молдавии признал соглашение о займе €200 млн у России незаконным

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КС Молдавии признал кредитное соглашение с Россией неконституционным

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Додон: отмена российского кредита — удар по миллионам молдаван

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Конституционный суд Молдавии признал незаконным соглашение о займе у России

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Вчерашние враги на выборах в Молдавии пойдут вместе

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Молдова проиграла, проиграли демократия и правовое государство - реакция социалистов на решение КС

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В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая.
Газета.Ru 09:19
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Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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Между самоубийством Босова и задержанием Быкова прошло немногим больше суток.
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После майских праздников у дилеров появится новый Skoda Rapid

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Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

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МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
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СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года

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Оперативный штаб по Москве сообщил, что за последние сутки в столице от коронавируса скончался еще 51 пациент.
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Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
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Самоизоляция может стать мишенью для коронавируса

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