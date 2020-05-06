Политика

RT на русскомRT на русскомКС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости. Кроме того, неконституционными признаны и решения правительства о заключении кредитного соглашения с Россией и о его ратификации.
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Конституционный суд Молдавии признал незаконным соглашение о займе у России

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Имиджевые киллеры России: Откажется ли Москва от кредита Додону?

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Вчерашние враги на выборах в Молдавии пойдут вместе

Новостной фронтвчера в 13:22

КС Молдавии признал незаконным заём у России

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Молдова проиграла, проиграли демократия и правовое государство - реакция социалистов на решение КС

КП - Молдова15:10
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REGNUM 04:15
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Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК 09:37
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Общество

Вирусолог объяснил влияние летней жары на коронавирус

Вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал спад количества заболевших китайской коронавирусной инфекцией с приходом теплой летней погоды.
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
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Космос

На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров

Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
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Политика

Трамп назвал причину пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп предположил, что пандемия COVID-19 началась из-за некомпетентности в КНР.
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РИА Новости 10:59
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
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Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
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AMD дала рекомендации владельцам Radeon RX 5600 XT

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Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
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Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
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В массовом ДТП в Гатчинском районе погиб мужчина и пострадала женщина

В результате аварии погиб 61-летний мужчина, женщина получила многочисленные травмы.
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Анонсированы первые игры для Xbox Series X

Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения.
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ГИБДД выявила более 300 тысяч автомобилей умерших россиян

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Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
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Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
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