«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости. Кроме того, неконституционными признаны и решения правительства о заключении кредитного соглашения с Россией и о его ратификации.

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

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