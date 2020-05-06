Политика

RT на русскомRT на русскомКС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн. Такое решение зачитала глава суда Домника Маноле.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

КС Молдавии признал неконституционным кредитное соглашение с РФ

Известия21:16

КС Молдавии признал соглашение о займе €200 млн у России незаконным

Комсомольская правда17:46

Премьер прокомментировал решение КС, аннулировавшего договор о займе РФ

Sputnik Молдова16:13

Конституционный суд Молдавии признал незаконным соглашение о займе у России

ТАСС15:27

Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от России

RT на русском15:31

Додон: отмена российского кредита — удар по миллионам молдаван

REGNUM17:30

Вчерашние враги на выборах в Молдавии пойдут вместе

Новостной фронтвчера в 13:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:46, Ашберн

Молдова проиграла, проиграли демократия и правовое государство - реакция социалистов на решение КС

КП - Молдова15:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

RT на русском 20:47
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
802
Здоровье

Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус

Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
100
Происшествия

СМИ пишет о «тайной связи» гибели Босова и задержания Быкова

Утверждается, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 1990-х годах.
РИА Новости 18:47
5
Биатлон

Список кандидатов в сборную России по биатлону может сократиться

Расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные команды России по биатлону на централизованную подготовку в сезоне-2020/21 могут сократиться.
ТАСС Спорт 05:08
Энергетика

В Китае нашли крупное месторождение газа

В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров.
РИА Новости 09:52
20
Гаджеты

Флагманский Intel Core i9-10900K протестировали

Флагманский процессор Intel Core i9-10900K представлен экспертами не так давно.
Vevby.ru 15:20
Экономика

Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис

Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
РИА Новости 05 мая в 20:46
8,6K
Технологии

На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников

Во время первой стадии эпидемии COVID-19 в России увеличился спрос на холодильники и морозильные камеры.
РБК 22:00
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
284
Общество

Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам

Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград 05:14
59
Общество

Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина

Как рассказал эксперт, чек может быть использован мошенниками для хищения средств — и покупателя, и магазина.
Вечерняя Москва 20:36
2
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
1,8K
Здоровье

Видео из реанимации показали липецкие врачи

Обозреватель Врн 14:27
2
Культура

Музей Победы подготовил онлайн‑программу к 9 Мая

Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную программу к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:19
1
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
2,5K
Армия и оружие

Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 19 летательных аппаратов, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 21:40
1
Политика

Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи.
РБК 22:31
Единоборства

Тони Фергюсон объявил Хабиба Нурмагомедова трусом

Американский боец Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался проводить с ним бой из трусости.
Вечерняя Москва 20:36
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 10:16
19
Общество

Вирусолог напомнил об еще одном пути заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн напомнил россиянам о еще одном пути заражения коронавирусной инфекцией.
Невские Новости 17:58
2
Общество

Челябинский ТРК в соцсети опубликовал фото Гитлера к Дню Победы

Деловой квартал (Челябинск) 05:48
118
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
29
Здоровье

В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом

Сергей Кузнецов добавил, что с 1 по 7 мая в Новокузнецке выявили 34 заболевших коронавирусом, в том числе 4 человека за последние сутки.
Город новостей 02:09
13
Здоровье

Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
140
Общество

Куйвашев ввел масочный режим во всех городах Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел масочный режим во всех населенных пунктах Среднего Урала.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 08:01
67
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor вчера в 10:07
252
Здоровье

В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
2
Общество

В Алтайском крае вводят масочный режим с 12 мая

Сразу после праздников, 12 мая, в Алтайском крае вводится масочный режим.
КП - Барнаул 22:28
19
Авто

Lamborghini представил кабриолет Huracan EVO RWD Spyder

Новый Huracan EVO RWD Spyder от Lamborghini представлен на официальной веб-странице автопроизводителя с помощью дополненной реальности.
32CARS.ru 08:33
4
Как работают Яндекс.Новости?
Политический кризис в МолдавииБольше новостей по теме
Главное