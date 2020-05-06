Политика
RT на русскомКС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн. Такое решение зачитала глава суда Домника Маноле.
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Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
RT на русском 20:47
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
Происшествия
СМИ пишет о «тайной связи» гибели Босова и задержания Быкова
Утверждается, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 1990-х годах.
РИА Новости 18:47
Биатлон
Список кандидатов в сборную России по биатлону может сократиться
Расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные команды России по биатлону на централизованную подготовку в сезоне-2020/21 могут сократиться.
ТАСС Спорт 05:08
Энергетика
В Китае нашли крупное месторождение газа
В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров.
РИА Новости 09:52
Гаджеты
Флагманский Intel Core i9-10900K протестировали
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K представлен экспертами не так давно.
Vevby.ru 15:20
Экономика
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
РИА Новости 05 мая в 20:46
Технологии
На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников
Во время первой стадии эпидемии COVID-19 в России увеличился спрос на холодильники и морозильные камеры.
РБК 22:00
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Общество
Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам
Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград 05:14
Общество
Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина
Как рассказал эксперт, чек может быть использован мошенниками для хищения средств — и покупателя, и магазина.
Вечерняя Москва 20:36
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Здоровье
Видео из реанимации показали липецкие врачи
Обозреватель Врн 14:27
Культура
Музей Победы подготовил онлайн‑программу к 9 Мая
Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную программу к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:19
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 19 летательных аппаратов, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 21:40
Политика
Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи.
РБК 22:31
Единоборства
Тони Фергюсон объявил Хабиба Нурмагомедова трусом
Американский боец Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался проводить с ним бой из трусости.
Вечерняя Москва 20:36
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 10:16
Общество
Вирусолог напомнил об еще одном пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн напомнил россиянам о еще одном пути заражения коронавирусной инфекцией.
Невские Новости 17:58
Общество
Челябинский ТРК в соцсети опубликовал фото Гитлера к Дню Победы
Деловой квартал (Челябинск) 05:48
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Здоровье
В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом
Сергей Кузнецов добавил, что с 1 по 7 мая в Новокузнецке выявили 34 заболевших коронавирусом, в том числе 4 человека за последние сутки.
Город новостей 02:09
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
Общество
Куйвашев ввел масочный режим во всех городах Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел масочный режим во всех населенных пунктах Среднего Урала.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 08:01
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor вчера в 10:07
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
Общество
В Алтайском крае вводят масочный режим с 12 мая
Сразу после праздников, 12 мая, в Алтайском крае вводится масочный режим.
КП - Барнаул 22:28
Авто
Lamborghini представил кабриолет Huracan EVO RWD Spyder
Новый Huracan EVO RWD Spyder от Lamborghini представлен на официальной веб-странице автопроизводителя с помощью дополненной реальности.
32CARS.ru 08:33