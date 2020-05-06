Политика
RT на русскомКС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн. Такое решение зачитала глава суда Домника Маноле.
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Молдова проиграла, проиграли демократия и правовое государство - реакция социалистов на решение КС
КП - Молдовавчера в 15:10
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Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:42
Общество
В России может не быть пика распространения коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о возможном отсутствии пика распространения коронавируса в России.
9111.ru вчера в 08:54
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:03
Политика
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против России
Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение ЕС о продлении индивидуальных санкций против российских граждан, сообщается в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Здоровье
Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19
Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
Экономика
ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса
ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК вчера в 09:18
Общество
Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ
Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
РЕН ТВ вчера в 17:20
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
Культура
На канале Сыендука состоялась премьера анимационного шоу «Я это уже видел»
Москва, 7 мая 2020, 19:19 — REGNUM На YouTube-канале видеоблогера Сыендука состоялась премьера анимационного скетч-шоу «Я это уже видел».
REGNUM вчера в 12:19
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Наука
Ученые смогли расширить познания о доколумбовой эпохе Перу
ИА Красная Весна вчера в 13:44
Общество
Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг вчера в 08:04
Футбол
Чонбук Хёндэ Моторс – Сувон Самсунг Блюуингз: первый матч сезона
Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает прогноз на победу Чонбук Хёндэ Моторс в матче чемпионата Южной Кореи по футболу.
Legalbet вчера в 08:10
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости 06 мая в 09:11
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
Здоровье
Видео из реанимации показали липецкие врачи
Обозреватель Врн вчера в 14:27
Экономика
Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 06 мая в 10:07
Общество
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 17:24
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели вчера в 00:43
Политика
«Северный поток-2» расколет Европу, уверен эксперт
Польский эксперт Камиль Зайончковский считает, что газопровод «Северный поток-2» достроят, но это приведет к подрыву единства и согласованности Евросоюза во внешней политике.
Свободная Пресса вчера в 22:27
Политика
США и Китай договорились начать реализацию первой фазы торговой сделки
Пекин, 8 мая 2020, 06:15 — REGNUM Приступить к созданию благоприятных условий для реализации первой фазы торговой сделки договорились вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер во время телефонного разговора.
REGNUM вчера в 23:15
Общество
В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса
Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily вчера в 07:29
Игры
Сотрудники Techland ответили на критику разработки Dying Light 2
NewInform вчера в 03:29
Гаджеты
LG представила смартфон Velvet с камерами-каплями
Компания LG провела полноценную презентацию смартфона Velvet.
News.ru вчера в 08:40
Политика
Как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией
RT на русском 00:00
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26