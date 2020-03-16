Политика

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Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
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Закон о поправке в Конституцию рассматривали в КС 14 судей из 15, кроме судьи Арановского

ТАСС11:06

КС признал законными поправки к Конституции

RT на русском09:38

КС признал законными поправки к Конституции

Вести.Ru10:04

Конституционный суд одобрил поправки в Основной закон

РИА Новости10:08

Конституционный суд признал законными поправки в Основной закон страны

Фонтанка.Ру10:07

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Gazeta.SPb10:14

Конституционный суд РФ экстренно собрался, чтобы рассмотреть поправки к Конституции

Мойка7814 марта в 23:57
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Собянин ввел новые ограничения для защиты от коронавируса

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Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.
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Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

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Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
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Россиянин с коронавирусом рассказал о заболевании

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, у которого подтвержден коронавирус, рассказал о симптомах и течении заболевания, призвав россиян избегать людных мест.
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ILS получает одобрение на рынок запусков ракет Союз

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85 лет назад родился Сергей Юрский

16 марта 1935 года в Ленинграде родился актёр и режиссёр театра и кино Сергей Юрский.
RT на русском 02:00
Общество

Трое заболели коронавирусом в Тольятти

В Самарской области подтвердились три случая заболевания коронавирусом, об этом сообщает Роспотребнадзор.
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Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
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На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
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Минэкономразвития подготовило реформу института банкротства

Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.
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Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
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У вернувшейся из Германии кировчанки подтвердили коронавирус

У жительницы Кирова, которая ранее вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции, подтвердили коронавирус.
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Презентация нового KIA Sorento пройдет в режиме онлайн

Корейская компания KIA определилась с датой и способом показа нового поколения кроссовера KIA Sorento.
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Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
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Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

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В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

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Где петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус

Напомним, на прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о мерах по профилактике коронавируса.
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
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Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса

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На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
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Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

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