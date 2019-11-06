Общество

ИзвестияИзвестияКС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции

Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара. Соответствующее постановление было опубликовано 6 ноября на сайте суда.
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Конституционный суд отменил запрет на митинг, введенный местным законом

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КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции

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Конституционный суд обязал власти Коми изменить региональные законы о публичных акциях

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РБК06:09

КС России снял запрет на митинги на Стефановской площади: правозащитник объяснил, что это значит

КП - Сыктывкар09:00
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Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
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