Общество
ИзвестияКС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции
Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара. Соответствующее постановление было опубликовано 6 ноября на сайте суда.
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Футбол
Гончаренко: «Ахметов сильно прибавил в отборе мяча»
Ильзат сильно прибавил в отборе мяча.
Sport24.ru 12:14
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Здоровье
Подмосковные врачи рассказали о вреде электронных сигарет
Электронные сигареты содержат в своем составе токсичные вещества, к примеру, фенолы, которые раздражают глаза, кожу и слизистые, а формальдегид вызывает рак, свинец – негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, - отметили в Минздраве.
Live24 06:19
Здоровье
Диетологи рассказали, каким должен быть правильный завтрак
Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:33
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Футбол
«Локомотив» и «Ювентус» огласили составы на матч ЛЧ
Газета.Ru 12:30
Игры
В The Elder Scrolls Online можно будет поиграть бесплатно целую неделю
Издательство Bethesda Softworks и разработчики из ZeniMax Online Studios объявили, что в The Elder Scrolls Online можно будет играть бесплатно целую неделю.
Игромания.ру 06:00
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Газета.Ru 11:08
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Общество
Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Наука
Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
Piter.tv 01:19
Гаджеты
Статистика разгона Core i9-9900KS: не отлично, но и не ужасно
Известный магазин Silicon Lottery, который предлагает покупателям процессоры с гарантированным разгонным потенциалом, вчера начал продажи недавно анонсированных Core i9-9900KS — ограниченной серии LGA 1151-восьмиядерников, способной в номинальном режиме работать на частоте 5,0 ГГц при нагрузке на все ядра.
3DNews 04 ноября в 04:35
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Авто
Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей
В длину новый кроссовер составляет 3 995 мм, а в ширину – 1 695 мм.
AvtoVolgograda.ru 03:09
Шоу-бизнес
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Спорт
ВАДА: Россия предоставила все ответы по московской лаборатории
Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт в своем Twitter сообщил, что Россия ответила только на 23 из 31 вопросов ВАДА, а также не предоставила все запрошенные устройства / данные.
Спорт-Экспресс 10:49
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Рак печени очень распространен среди населения. Специалисты назвали первые признаки злокачественного заболевания этого органа.
ToDay News Ufa вчера в 12:16
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27
Армия и оружие
Министр ВМС США призвал избежать зависимости от РФ и Китая
Особенное беспокойство у Спенсера вызывает Китай, который «стремится использовать другие страны в своих целях» и ищет рычаги давления на развивающиеся страны.
Росбалт вчера в 15:58
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Экономика
ФНС заявила о непрозрачности методики Doing Business
ФНС России продолжает настаивать на своих замечаниях к формированию рейтинга Doing Business.
Газета.Ru 05:28
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Интерфакс 05:42
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56