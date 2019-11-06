Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара. Соответствующее постановление было опубликовано 6 ноября на сайте суда.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Здоровье Подмосковные врачи рассказали о вреде электронных сигарет Электронные сигареты содержат в своем составе токсичные вещества, к примеру, фенолы, которые раздражают глаза, кожу и слизистые, а формальдегид вызывает рак, свинец – негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, - отметили в Минздраве.

Общество Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Игры В The Elder Scrolls Online можно будет поиграть бесплатно целую неделю Издательство Bethesda Softworks и разработчики из ZeniMax Online Studios объявили, что в The Elder Scrolls Online можно будет играть бесплатно целую неделю.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.

Происшествия Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

Общество Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Наука Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.

Гаджеты Статистика разгона Core i9-9900KS: не отлично, но и не ужасно Известный магазин Silicon Lottery, который предлагает покупателям процессоры с гарантированным разгонным потенциалом, вчера начал продажи недавно анонсированных Core i9-9900KS — ограниченной серии LGA 1151-восьмиядерников, способной в номинальном режиме работать на частоте 5,0 ГГц при нагрузке на все ядра.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Авто Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей В длину новый кроссовер составляет 3 995 мм, а в ширину – 1 695 мм.

Шоу-бизнес Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Спорт ВАДА: Россия предоставила все ответы по московской лаборатории Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт в своем Twitter сообщил, что Россия ответила только на 23 из 31 вопросов ВАДА, а также не предоставила все запрошенные устройства / данные.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Рак печени очень распространен среди населения. Специалисты назвали первые признаки злокачественного заболевания этого органа.

Армия и оружие Министр ВМС США призвал избежать зависимости от РФ и Китая Особенное беспокойство у Спенсера вызывает Китай, который «стремится использовать другие страны в своих целях» и ищет рычаги давления на развивающиеся страны.

Авто Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.

Экономика ФНС заявила о непрозрачности методики Doing Business ФНС России продолжает настаивать на своих замечаниях к формированию рейтинга Doing Business.

Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.