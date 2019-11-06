Общество

Газета.RuГазета.RuКонституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми

Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.
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