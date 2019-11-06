Общество
ИзвестияКС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции
Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара. Соответствующее постановление было опубликовано 6 ноября на сайте суда.
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Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Изначально Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 08:24
Политика
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Общество
Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов»
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Футбол
Футболист убил курицу во время матча и получил красную карточку
Газдек одним ударом ноги убил курицу, а после выкинул ее за забор. Арбитр удалил футболиста с поля и показал ему красную карточку.
ТВ Центр 07:50
Авто
Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей
В длину новый кроссовер составляет 3 995 мм, а в ширину – 1 695 мм.
AvtoVolgograda.ru 03:09
Армия и оружие
МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
Пхеньян считает намерение США провести совместные с Южной Кореей военные учения декларацией курса на конфронтацию в отношениях, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гына.
РИА Новости 10:41
Экономика
Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году
Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.
Взгляд.ру 04 ноября в 08:18
Авто
Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»
Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар вчера в 04:08
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Происшествия
В Кемерове совершено покушение на известного адвоката
В Кемерове совершили вооруженное нападение на соучредителя коллегии адвокатов Сергея Учителя.
Российская газета 10:03
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Роналду попал в скандал на вручении премий MTV
Metaratings 10:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка из-за травли
Известная певица Наташа Королева рассказала о том, как она лишись ребенка из-за травли.
Дни24 09:43
Хоккей
«Ак Барс» обменял Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
Спорт-Экспресс 05:57
Экономика
Венесуэльская PDVSA сократила долг перед «Роснефтью» до $0,8 млрд
По этим данным, долг PDVSA перед «Роснефтью» на начало текущего года составлял $2,3 млрд, а на 30 сентября 2019 года составил $0,8 млрд.
REGNUM 08:01
Происшествия
Главный судмедэксперт Подмосковья уволился из-за «пьяного мальчика»
Сегодня осужденный продолжает работу в морге города Железнодорожный в связи с истечением срока давности в июле этого года.
Автомобили.ру 10:27
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Авто
В Россию приехал Volkswagen Touareg в новой версии
Немцы привезли к российским дилерам Volkswagen Touareg в новой версии Business с расширенным списком оборудования и привлекательной ценой.
АвтоВзгляд 09:49
Политика
В Госдуму внесут законопроект об упрощённом получении гражданства
До декабря Правительство внесёт в Государственную Думу законопроект об упрощённом получении российского гражданства, предполагающий отмену требования об отказе от гражданства другого государства.
Парламентская газета 10:52
Армия и оружие
Литва намерена увеличить свою армию на 25%
Правительство Литвы одобрило законопроект, который предусматривает повышение численности личного состава армии к 2024 году на 25%, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 10:45
Авто
Новая Kia Optima поразит красотой
Хотя, оговоримся – новая KIA Optima перестает быть полноценным бизнес-седаном и превращается в стильный молодежный фастбэк с купеобразным кузовом.
Автоновости дня вчера в 02:33