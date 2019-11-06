Общество
ИзвестияКС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции
Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара. Соответствующее постановление было опубликовано 6 ноября на сайте суда.
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Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Политика
«Нафтогаз» оценил возможность обнуления взаимных претензий с Россией
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что для обнуления претензий Киева к «Газпрому» на $22 млрд необходимы встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.
RT на русском вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Хоккей
«Ак Барс» обменял Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
Спорт-Экспресс 05:57
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Армия и оружие
Из ПТРК по бронемашине: курды показали «встречу» турецкого патруля на севере Сирии
Военное обозрение 00:46
Происшествия
Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике»
Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.
АМИТЕЛ 09:31
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Общество
Кипр лишит россиян незаконных «золотых паспортов»
Кипр заберет так называемые «золотые паспорта» у девяти россиян, которые получили его незаконно.
Lenta.ru 09:32
Авто
Skoda распространила изображение интерьера новой Octavia
В салоне новой Octavia установят более эргономичный 2-спициевый руль с кнопками, а еще 3-зонный климат-контроль Climatronic (впервые на этой модели) и клавишу КПП на центральном тоннеле, которая сменит традиционный рычаг трансмиссии.
CarsWeek.ru 07:30
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова рассказала, как похудела за полгода на 12 кг
Известная российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала своим поклонникам, как ей удалось похудеть.
Аргументы недели 09:26
Происшествия
В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома
Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.
Известия 08:14
Кино
Режиссер Мартин Скорсезе объяснил, за что не любит кинокомиксы
Режиссер подчеркивает, что фильмы Marvel так же далеки от его представления о том, что такое кино, "как Земля – от системы Альфа Центавра".
Москва 24 вчера в 11:00
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Piter.tv вчера в 07:09
Общество
ФАС завела дела против четырех банков из-за рассылки спама
Московское управление ФАС завело дела о нарушении закона о рекламе против банка «Хоум кредит», Альфа-банка, Райффайзенбанка и Ситибанка.
Ведомости 08:53
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
После продолжительной болезни на 48-м году жизни умер актер Виталий Жигалин.
DP.RU 04:16
Футбол
Зенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
Евразия Daily 04:49
Политика
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Общество
Россияне рассказали, насколько доверяют полиции
Треть россиян положительно оценивают работу полиции в их регионе — 36%, еще почти половина – средне — 47%.
SM News 06:18
Гаджеты
Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.
Вечерний курьер вчера в 09:55
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минприроды Владимира Логинова.
Известия 04:48
Футбол
«Зенит» уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
ТК Звезда вчера в 14:48
Авто
Самую дорогую Chevrolet Niva продают в России
В Тюмени выставили на продажу уникальную Chevrolet Niva. За внедорожник, переделанный в огромный рамный вездеход, просят 1,2 млн рублей.
Автоновости дня 07:22
Кино
Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов
Канал BBC One выпустил репортаж о финальных моментах производства Death Stranding, где Хидео Кодзима сделал громкое заявление — его студия Kojima Productions займётся фильмами.
Игромания.ру 04 ноября в 06:53
Армия и оружие
Путин призвал укреплять дисциплину и моральный дух в армии
«Важно и дальше повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках», - заявил российский лидер.
ТК Звезда 09:23