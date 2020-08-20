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RT на русском
RT на русском

КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава

«Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», — указано в сообщении.В источнике
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РБК

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

РБК12:00
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии потребовал срочной встречи с силовиками

Коммерсантъ10:29
ТАСС

Координационный совет белорусской оппозиции объявил о решении расширить свой состав

ТАСС09:52
Московский Комсомолец

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

Московский Комсомолец10:14
RT на русском

КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава

RT на русском10:40
Известия

Координационный совет белорусской оппозиции расширил свой состав

Известия10:34
Газета.Ru

Координационный совет Белоруссии расширит свой состав

Газета.Ru10:56

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
2,8K

«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов

В решающем матче чемпионы Германии сыграют с ПСЖ, который днем ранее разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (3:0). Финал ПСЖ – «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Спорт день за днемвчера в 16:53
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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