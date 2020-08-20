КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава
Смотрите также
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Родственники Валентины Легкоступовой не пустили ее мужа на похороны
В Кремле сообщили о прямом вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии
Моржаретто предупредил о росте цен на автомобили в РФ
Путин заявил, что Россия преодолеет сложности из-за санкций по Крыму
«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов
Настя Каменских показала фигуру без одежды
Вратарь «Краснодара» Адамов прибыл в Петербург на медосмотр в «Зените»
NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
Юлия Навальная сможет попасть к мужу в омскую реанимацию
Озвучены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса
Штаб Навального официально попросил Кремль о переводе блогера в Европу
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Сторонники и противники Лукашенко собрались в центре Минска
Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах
Универсал Subaru Levorg сменил поколение и получил новый двигатель
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Белорусская оппозиция представила состав совета по передаче власти
Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах
Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума
Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Оппозиция Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Черным морем
СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС
Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода
Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны
«Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», — указано в сообщении.В источнике
Подробнее о событии