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RT на русском
RT на русском

КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава

«Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», — указано в сообщении.В источнике
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РБК

Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с МВД и КГБ

РБК11:35
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии потребовал срочной встречи с силовиками

Коммерсантъ10:29
Московский Комсомолец

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

Московский Комсомолец10:14
ТАСС

Координационный совет белорусской оппозиции объявил о решении расширить свой состав

ТАСС09:52
RT на русском

КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава

RT на русском10:40
Известия

Координационный совет белорусской оппозиции расширил свой состав

Известия10:34
Газета.Ru

Координационный совет Белоруссии расширит свой состав

Газета.Ru10:56

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
1,9K

Вакцинацию от коронавируса в России проконтролируют через QR-код

Применение разработанной в России вакцины против коронавируса будет контролироваться через специальное приложение, рассказал замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логинов.
Forbes11:42
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Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новости11:36
3

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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Путин уверен в выпускниках программы развития управленческого резерва

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС способны на очень многое.
РИА Новости08:38
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