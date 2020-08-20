КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава
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«Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», — указано в сообщении.В источнике
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