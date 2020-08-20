Смертность в Швеции в первом полугодии побила 150-летний рекорд

На фоне высокой смертности и снижения иммиграции до самого низкого уровня за последние 15 лет, отмечает SCB, прирост населения в стране в первом полугодии оказался самым низким с 2005 года.