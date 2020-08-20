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RT на русском
RT на русском

КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава

«Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», — указано в сообщении.В источнике
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RT на русском

КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава

RT на русскомвчера в 10:40
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии потребовал срочной встречи с силовиками

Коммерсантъвчера в 10:29
Московский Комсомолец

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

Московский Комсомолецвчера в 10:14
ТАСС

Координационный совет белорусской оппозиции объявил о решении расширить свой состав

ТАССвчера в 09:52
РБК

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

РБКвчера в 12:00
Известия

Координационный совет белорусской оппозиции расширил свой состав

Известиявчера в 10:34
Газета.Ru

Координационный совет Белоруссии расширит свой состав

Газета.Ruвчера в 10:56

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки
РБК17:00

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфаксвчера в 12:01
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Версия: в «Докторе Стрэндже 2» появится супергероиня Мисс Америка

Слухи о дебюте латиноамериканской героини Мисс Америка (в миру – Америка Чавес) в сиквеле «Доктора Стрэнджа» циркулируют уже не первый месяц, и теперь инсайдер Чарльз Мерфи преподнес очередное подтверждение.
Киноафиша Россиивчера в 05:07

Российскому «Адмиралу Горшкову» с «Цирконами» предрекли потопление

В условиях военного конфликта российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковой крылатой ракетой (КР) «Циркон» не сможет подойти на достаточную дальность к американской авианосной ударной группе (АУГ) и будет потоплен, пишет «Военно-промышленный курьер».
Lenta.ruвчера в 07:48
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Нижич: благодарю Соболева за оказание помощи в матче со «Спартаком»

Нижич 14 августа в матче второго тура с московским "Спартаком" (победа "красно-белых" - 2:0) получил мячом в голову после удара форварда соперника Александра Соболева, который после этого оказал игроку "Ахмата" первую помощь.
РИА Новости17:01
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Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионатвчера в 13:38
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМО18 августа в 19:00
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Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
RT на русском18:17

«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов

В решающем матче чемпионы Германии сыграют с ПСЖ, который днем ранее разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (3:0). Финал ПСЖ – «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Спорт день за днем19 августа в 16:53
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