КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава
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«Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», — указано в сообщении.В источнике
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Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава
Московский Комсомолецвчера в 10:14