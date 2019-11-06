Общество
ИнтерфаксКС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции
Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Bimru.ru вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения
5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru вчера в 01:11
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Авто
АвтоВАЗ сообщил о росте продаж Lada на 1,5%
В январе-октябре 2019 года на российском рынке продано 295,4 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 1,5%. Об этом в среду сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.
Коммерсантъ Самара 07:39
Финансы
Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет
Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.
РБК вчера в 22:00
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Футбол
«Локомотив» определился с формой на матч против «Ювентуса»
«Локомотив» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» сыграет в гостевом комплекте формы.
Sport24.ru 02:58
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Адыгее
Обвиняемый в убийстве 16-летней учащейся лицея в Майкопе, исчезнувшей накануне последнего звонка в мае этого года, арестован, сообщил журналистам в среду руководитель следственного управления СК РФ по Адыгее Александр Глущенко.
ТАСС 06:05
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, как относится к грудному вскармливанию
Напомним, что Тимати и Анастасия Решетова стали родителями 16 октября: у них родился сын Ратмир.
ОК! вчера в 23:24
Армия и оружие
Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади
Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
Политика
Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза
Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
Lenta.ru 07:22
Авто
Chevy представит полностью электрическую версию грузовика C10
Компания Chevrolet представит в рамках тюнинг-выставки SEMA Show 2019 несколько интересных автомобилей.
CarsWeek.ru вчера в 05:58
Энергетика
Нефть поднялась выше $63 за баррель
Мировые цены на нефт растут, нефть марки Brent превысила 63 за баррель, 5 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:00
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Энергетика
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Политика
Иран подал газ на центрифуги по обогащению урана
В присутствии представителей МАГАТЭ в центрифуги на атомном объекте в Фордо подали газ, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.
Вести.Ru 03:45
Общество
Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц
Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
Политика
Минприроды назначило временного куратора «мусорной» реформы
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который курировал "мусорную" реформу, написал заявление по собственному желанию.
Российская газета 06:21
Политика
Индия попросила ускорить поставки С-400
Взгляд.ру 06:14
Здоровье
Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты
Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
ТагилСити.ру 04:56
Футбол
Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого
Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Интерфакс 04:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на Новый год за 21 миллион рублей
В прошлом году стоимость новогоднего корпоратива Примадонны оценивали почти в 28 миллионов рублей.
Пятый канал вчера в 23:42