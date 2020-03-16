Политика
Lenta.ruКонституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда. В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование.
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Не «плохо – хорошо», а кому выгодно: Минченко не понимает спешки с поправками
Радио Комсомольская правда13:58
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Как заявил РИА Новости краевой вице-премьер Алексей Подкорытов, предварительные тесты выявили коронавирус, в данный момент анализы пациента отправили в Новосибирск, в лабораторию "Вектор".
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Первый российский пуск на Луну намечен на 1 октября 2021 года
Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27".
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Сын принца Гарри и Меган Маркл летом навестит прабабушку
В течение лета многие члены королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, присоединятся к королеве и принцу Филиппу в Балморале, поэтому наверняка в прессе появятся фотографии, как маленький Арчи проводит время с двоюродными братьями и сестрой: Джорджем, Луисом и Шарлоттой.
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Минспорт запретил все международные соревнования в России
С 16 марта Министерство спорта отменяет все международные спортивные мероприятия на территории России из-за коронавируса.
Кино
Съемки «Фантастических тварей 3» отменены из-за коронавируса
Киностудия Warner Bros. отказалась от съемочного графика фильма "Фантастические твари и где они обитают 3". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Deadline.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Армия и оружие
Турция допустила силовую зачистку трассы в Идлибе
Турция прикладывает все усилия, чтобы очистить трассу М4 в сирийской провинции Идлиб от террористических группировок и боевиков оппозиции, а также создать зону безопасности по обеим сторонам от дороги.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Политика
Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.
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Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse
Компания Chevrolet официально представила обновленный кроссовер Chevrolet Traverse.
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Школы Нижегородской области уйдут на каникулы 18 марта
Нижний Новгород, 16 марта 2020, 22:41 — REGNUM Все школы в Нижегородской области досрочно уйдут на весенние каникулы, которые начнутся 18 марта.
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ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
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Дочь Ларисы Долиной призналась в любви семье Юлии Началовой
Дочь Ларисы Долиной решила признаться в любви маме артистки и ее ребенку.
Общество
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс» стартовала с космодрома «Плесецк»
Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 16 марта 2020, 21:46 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.
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На Украине «слуг народа» отлавливают для проверки температуры
Киев, 16 марта 2020, 20:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на вечер 16 марта пригласил к себе в офис парламентскую фракцию «Слуга народа» для проведения заседания.
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Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.