Политика

Lenta.ruLenta.ruКонституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда. В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование.
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КС признал законными все поправки в Конституцию

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КС признал законными поправки к Конституции

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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
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За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
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