Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда. В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование.

Финансы Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Общество В Москве отменяются массовые мероприятия и закрываются школы Согласно указу, опубликованному на сайте мэра Сергея Собянина, до 10 апреля запрещаются любые досуговые мероприятия, в том числе культурные и спортивные на улице – с любым числом участников, а в закрытых помещениях с участием более 50 человек.

Происшествия Предварительные тесты выявили коронавирус у жителя Красноярска Как заявил РИА Новости краевой вице-премьер Алексей Подкорытов, предварительные тесты выявили коронавирус, в данный момент анализы пациента отправили в Новосибирск, в лабораторию "Вектор".

Общество Онлайн-кинотеатры открыли доступ Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.

Шоу-бизнес Сын принца Гарри и Меган Маркл летом навестит прабабушку В течение лета многие члены королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, присоединятся к королеве и принцу Филиппу в Балморале, поэтому наверняка в прессе появятся фотографии, как маленький Арчи проводит время с двоюродными братьями и сестрой: Джорджем, Луисом и Шарлоттой.

Кино Съемки «Фантастических тварей 3» отменены из-за коронавируса Киностудия Warner Bros. отказалась от съемочного графика фильма "Фантастические твари и где они обитают 3". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Deadline.

Экономика Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".

Армия и оружие Турция допустила силовую зачистку трассы в Идлибе Турция прикладывает все усилия, чтобы очистить трассу М4 в сирийской провинции Идлиб от террористических группировок и боевиков оппозиции, а также создать зону безопасности по обеим сторонам от дороги.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Политика Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.

Общество Школы Нижегородской области уйдут на каникулы 18 марта Нижний Новгород, 16 марта 2020, 22:41 — REGNUM Все школы в Нижегородской области досрочно уйдут на весенние каникулы, которые начнутся 18 марта.

Общество ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.