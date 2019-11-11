Общество

RT на русскомRT на русскомКС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
Читать в источнике
Комментировать680
с чего всё началось

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети).
Ведомостивчера в 16:20

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал позицию КС по изъятию имущества у друзей коррупционеров

RT на русском06:20

Юрист одобрил практику изъятия имущества у семей и друзей коррупционеров

РИА Новости06:55

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Ведомостивчера в 16:20

Политолог объяснил, как чиновники-коррупционеры сохранят свое имущество

URA.Ru02:18

Конституционный суд счел законным изъятие имущества у друзей взяточников

РБКвчера в 23:45

Главные новости к утру 12 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

В НАК сочли логичным изъятие имущества у друзей коррупционеров

Национальная служба новостей03:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:31, Вашингтон
Армия и оружие

Первые истребители Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября

Известия 06:17
Гаджеты

Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году

Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Вести.Финанс вчера в 11:26
Политика

Соловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине

Российский телеведущий Владимир Соловьев признался корреспонденту "Газеты.Ru", что не имеет "ни малейшего представления" о заведении против него двух уголовных дел на Украине.
Газета.Ru 06:00
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Lenta.ru вчера в 18:59
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Lenta.ru 03:19
Политика

Основатель скандальных «Белых касок» погиб в Стамбуле

В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.
Комсомольская правда вчера в 07:55
Кино

Кристен Стюарт научит носить костюмы

Кристен Стюарт становится примером, как модно носить костюмы и из элегантного делать бунтарское.
Inc-news.ru вчера в 15:07
Хоккей

Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала

Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Общество

Кирилл Терешин лишился «рук-базук»

Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:36
Политика

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе

Лидер партии «Голос», депутат Верховной рады Святослав Вакарчук назвал три возможных пути для завершения вооруженного конфликта в Донбассе.
Политика Сегодня 04:04
Общество

В Москве сообщили о проблемах с вывозом мусора в Бурятии

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин направил на имя глав субъектов предупреждения о необходимости «принять исчерпывающие меры недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по вине региональных операторов».
REGNUM 03:52
Происшествия

В Саратовской области мать отнесла на свалку новорожденного ребенка

В Саратовской области 33-летняя мать отнесла новорожденную дочку на свалку.
Российская газета 07:25
Общество

Alibaba в день распродаж заработала рекордные $38,4 млрд

Китайская компания Alibaba в день распродаж 11 ноября установила новый рекорд, продав товары на сумму $38,4 млрд, передает South China Morning Post.
Аргументы и Факты вчера в 17:58
Общество

Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн

Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
RT на русском 05:23
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Происшествия

Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу

В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
Вести.Ru 07:25
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 07:16
Происшествия

СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова

Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».
Известия 03:48
Общество

Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»

В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Политика

Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку

Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Общество

Малышева подаст в суд на ряд СМИ

REGNUM вчера в 13:41
Происшествия

Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.
Газета.Ru 03:39
Общество

Медведев в Новосибирске посетил музей центра вирусологии «Вектор»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев перед совещанием в Новосибирске посетил музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 05:54
Политика

В Крым прибыла крупная делегация иностранных журналистов

В Крым с ознакомительным визитом прибыла крупная делегация иностранных журналистов.
RT на русском 07:23
Политика

Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Политика

Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.
РИА Новости 06:48
Политика

МИД Украины поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»

Украинская сторона рассчитывает, что встречу лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина «развивалась дальше».
ФАН 02:02
Происшествия

В Ленинградской области локализовали пожар рядом с Северной ТЭЦ

Пожар рядом с Северной ТЭЦ, где в ангаре горели автомобильные покрышки, локализован на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Ленинградской области.
РИА Новости 07:16
Общество

Песков отреагировал на призыв вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО

Ранее во вторник стало известно, что правительству в Госдуме предложили вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Известия 05:20
Общество

В России вводится система мониторинга за реализацией нацпроектов

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил о введении в эксплуатацию системы мониторинга за реализацией национальных проектов, которая позволяет контролировать выделяемые средства, а также выявлять недобросовестных исполнителей, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Викторович Захарченко
Российский полковник
Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное