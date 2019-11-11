Общество
Lenta.ruКС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
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с чего всё началось
Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети).Ведомостивчера в 16:20
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Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Авто
Skoda представила Octavia нового поколения
В Праге состоялась официальная презентация Skoda Octavia четвертой генерации.
Движок вчера в 15:37
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Политика
Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
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РБК 04:16
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
"С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых", - говорится в сообщении.
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Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Здоровье
Онищенко порекомендовал, как не заболеть в 40-градусные морозы
Экс-глава Роспотребнадзора и Санинспекции РФ порекомендовал, как не заболеть в 40-градусные морозы.
Дни24 03:42
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
В Кремле отвергли инициативу «входа по паспорту» в интернет
В Кремле считают, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:17
Политика
Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Политика
Ситуацию на Украине обсудили по телефону Путин и Меркель
Страна Советов on-line 03:45
Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант военного училища
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Политика
Новым помощником полпреда Цуканова стал чиновник из Калининграда
Новым помощником полпреда президента в УрФО Николая Цуканова стал Максим Федосеев, сообщил «URA.RU» источник в полпредстве.
URA.Ru 02:42
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Коммерсантъ 02:53
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК вчера в 06:56
Игры
Японцев возмутило появление бывшего редактора Famitsu в Death Stranding
Famitsu выходит с 1986 года, и за время его существования заветных 40 баллов (оценку выставляют сразу четыре рецензента) удостоились лишь 26 игр, включая четыре работы Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) — Death Stranding, MGS 4, MGS: Peace Walker и MGS 5.
3DNews 02:31
Общество
Глава Минприроды назвал 16 регионов, где возможен мусорный коллапс
В Минприроды напомнили, что федеральный закон Об отходах производства и потребления наделил субъекты РФ правом в случае отсутствия регионального оператора, досрочного прекращения деятельности регоператора, в том числе в случае его отказа от деятельности, привлекать к оказанию услуги лицензированные муниципальные или государственные предприятия.
Znak.com 03:04
Культура
Композитор Александра Пахмутова отметила свое 90-летие
Александра Пахмутова, народная артистка СССР, автор музыки к сотням советских песен, композитор родилась 9 ноября 1929 года в пос. Бекетовка под Сталинградом.
Интермонитор.ру вчера в 05:14
Технологии
Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных
Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.
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Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Футбол
Климкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций.
Pravda.Ru 02:14
Транспорт
Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков
Запрещено применять знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54
Игры
Инсайдер: ремастер Diablo II отменили
CyberSport.ru вчера в 06:20
Политика
Польша отказалась сближаться с Россией
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе.
Газета.Ru 10 ноября в 19:13
Общество
Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России
Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна вчера в 15:41
Теннис
Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу
Tables Turned @ StefTsitsipas secures his first-ever win over Medvedev, coming through 7-6 6-4 on his debut at the # NittoATPFinals pic.twitter.com / VzEutNDIp0 — Tennis TV (@ TennisTV) November 11, 2019 Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу.
Sports.ru вчера в 11:20