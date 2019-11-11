Общество

РИА НовостиРИА НовостиКС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров

Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
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с чего всё началось

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети).
Ведомостивчера в 16:20

Подробнее о событии

Кампанейщина беспокоит. Об изъятии имущества в доход государства

Национальная служба новостей13:30

Эксперт прокомментировал позицию КС по изъятию имущества у друзей коррупционеров

RT на русском06:20

Юрист одобрил практику изъятия имущества у семей и друзей коррупционеров

РИА Новости06:55

Конституционный суд счел законным изъятие имущества у друзей взяточников

РБКвчера в 23:45

Главные новости к утру 12 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

В России разрешили изымать имущество у друзей и знакомых коррупционеров

URA.Ruвчера в 17:12

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Ведомостивчера в 16:20
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:37, Ашберн
Общество

ФАС потребовала от Booking.com не навязывать отелям паритет цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены.
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Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
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Происшествия

В Раменском сожгли более 13 авто фотовидеофиксации

В Раменском в поселке Дружба сгорели более десяти автомобилей фотовидеофиксации.
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Авто

Opel сертифицировал две модели для России

В базе Росстандарта появилось ОТТС, полученное компанией Opel на модели Zafira Life и Vivaro.
SpeedMe вчера в 03:39
Общество

Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой

РБК 12:06
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

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Медики выявили продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков

Медицинскими специалистами определены и озвучили для СМИ семь натуральных продуктов из нашего рациона, которые способствуют значительному разжижению крови в организме человека, а также способствуют значительному уменьшению количество её сгустков.
Evo-rus.com вчера в 01:42
Финансы

Официальный курс евро на среду снизился до 70,42 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,24 копейки - до 70,4235 рубля, курс доллара уменьшился на 5,91 копейки, до 63,853 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:24
Политика

Украина оценила возможность встречи Путина и Зеленского в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев действительно предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Казахстане.
Lenta.ru 12:09
Кино

Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России

Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
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Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.
ТАСС 13:15
Политика

Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.
РИА Новости вчера в 22:30
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Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Технологии

Windows 10 November 2019 Update выходит уже завтра

Обещанное Microsoft ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, также известное как 1909 и 19H2, ориентировочно стартует во вторник, 12 ноября.
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров возложил цветы на могилу Людмилы Гурченко в Москве

Филипп Киркоров почтил память покойной Людмилы Гурченко, возложив цветы на ее могилу в Москве.
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Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru 10 ноября в 20:50
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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Общество

Россиянин в Греции столкнулся с угрозой получить 600 лет тюрьмы

Жена и сестра жителя Уссурийска Алексея Маленкова, которому в Греции грозит до 600 лет лишения свободы, обратились в МИД и приемную президента России.
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Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
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Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.
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Стало известно о еще одной жертве историка Соколова

По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru 10:01
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«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

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Новая Skoda Octavia стала еще больше

Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
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Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.
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Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
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ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе

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Hyundai готовит новый компактный седан Aura

Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.
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