Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети).

с чего всё началось

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино» Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.

Происшествия В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для фруктов В польской Садковице нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

Кино 5 фильмов, которые вдохновляют Андрея Кончаловского В преддверии премьеры нового фильма Андрея Кончаловского «Грех» портал Teleprogramma.pro и онлайн-кинотеатр ivi выяснили, какие картины повлияли на самого режиссера и его творчество.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Общество Регионам предложили ограничивать мигрантам доступ к некоторым профессиям Министерство труда России подготовило законопроект «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который предполагает разрешить губернаторам регионов ограничивать доступ к некоторым профессиям для мигрантов.

Политика Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Технологии Выходит новая версия Windows 10. Что изменится на компьютерах 12 ноября ожидается выход крупного ноябрьского обновления Windows 10, которое носит название 2019 November Update.

Общество У известной украинской телеведущей обнаружили рак Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

Общество «Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик «Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки.

Общество Дмитрия Ананьева не лишают «золотого паспорта» Кипра Слухи о лишении российского олигарха Дмитрия Ананьева гражданства Кипра безосновательны, заявил 12 ноября его адвокат Сергей Ковалёв в интервью РБК.

Экономика Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.

Общество В России пиво может стать крепче Директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Оразом Дурдыевым было рассказано, какие напитки не соответствуют данному регламенту по причине высоких градусов.

Футбол Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.

Общество Сериал Netflix о нацистских концлагерях возмутил власти Польши Документальный сериал американской компании Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) о бывшем охраннике нацистских концлагерей в Польше Джоне Демьянюке возмутил власти этой европейской страны, пишет во вторник BBC News.

Хоккей «Спартак» вырвал победу у ЦСКА в столичном хоккейном дерби Игровой день в Континентальной хоккейной лиге продолжило столичное дерби – ЦСКА принимал своих принципиальных оппонентов из "Спартака".

Футбол Клопп убежал от журналиста, увидев Гвардиолу Напомним, в воскресенье «Ливерпуль» Клоппа обыграл «Манчестер Сити» Гвардиолы со счетом 3:1.