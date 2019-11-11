Общество
ВедомостиКС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Читать в источнике
Оценить800
с чего всё началось
Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети).Ведомостивчера в 16:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:11, Ашберн
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.
ТАСС 13:15
Общество
Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года
RT на русском 06:41
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 09:35
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для фруктов
В польской Садковице нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Life.ru 12:51
Кино
5 фильмов, которые вдохновляют Андрея Кончаловского
В преддверии премьеры нового фильма Андрея Кончаловского «Грех» портал Teleprogramma.pro и онлайн-кинотеатр ivi выяснили, какие картины повлияли на самого режиссера и его творчество.
Телепрограмма вчера в 03:45
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Общество
Регионам предложили ограничивать мигрантам доступ к некоторым профессиям
Министерство труда России подготовило законопроект «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который предполагает разрешить губернаторам регионов ограничивать доступ к некоторым профессиям для мигрантов.
Известия 14:00
Политика
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Технологии
Выходит новая версия Windows 10. Что изменится на компьютерах
12 ноября ожидается выход крупного ноябрьского обновления Windows 10, которое носит название 2019 November Update.
Российская газета 10:42
Общество
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.
Lenta.ru 13:07
Общество
«Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик
«Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки.
РБК 07:39
Общество
Дмитрия Ананьева не лишают «золотого паспорта» Кипра
Слухи о лишении российского олигарха Дмитрия Ананьева гражданства Кипра безосновательны, заявил 12 ноября его адвокат Сергей Ковалёв в интервью РБК.
REGNUM 11:58
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Экономика
Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ
Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
Ведомости 07:59
Общество
В России пиво может стать крепче
Директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Оразом Дурдыевым было рассказано, какие напитки не соответствуют данному регламенту по причине высоких градусов.
U74.Ru вчера в 23:02
Футбол
Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 14:45
Общество
Сериал Netflix о нацистских концлагерях возмутил власти Польши
Документальный сериал американской компании Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) о бывшем охраннике нацистских концлагерей в Польше Джоне Демьянюке возмутил власти этой европейской страны, пишет во вторник BBC News.
Интерфакс 05:33
Хоккей
«Спартак» вырвал победу у ЦСКА в столичном хоккейном дерби
Игровой день в Континентальной хоккейной лиге продолжило столичное дерби – ЦСКА принимал своих принципиальных оппонентов из "Спартака".
Вести.Ru 14:15
Футбол
Клопп убежал от журналиста, увидев Гвардиолу
Напомним, в воскресенье «Ливерпуль» Клоппа обыграл «Манчестер Сити» Гвардиолы со счетом 3:1.
Sport24.ru 10:19
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить факты из расследования ФБК об имуществе столичного прокурора Дениса Попова
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить факты из расследования ФБК об имуществе столичного прокурора Дениса Попова.
Эхо Москвы 12:00
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03