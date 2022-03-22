Переход саудовской нефтегазовой компанией Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговле с Китаем станет "настоящим взрывом" для рынка нефти с серьезными последствиями для современной финансовой системы, такое мнение в статье издания Huánqiú Shíbào выразил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.
Командир батальона сил Донецкой народной республики (ДНР), майор Олег Кокарев беседе с агентством РИА "Новости" рассказал, что некоторые украинские военные пытаются покинуть Мариуполь, некоторые из них якобы делают это в женской одежде и обуви.