Переход саудовской нефтегазовой компанией Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговле с Китаем станет "настоящим взрывом" для рынка нефти с серьезными последствиями для современной финансовой системы, такое мнение в статье издания Huánqiú Shíbào выразил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.