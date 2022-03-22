Будьте в Плюсе

КТК предупредил о риске снижения транспортировки нефти на 30% из-за аварии в Новороссийске

После сильного шторма в Новороссийске оказалось повреждено выносное причальное устройство на Морском терминале.
Кубань 24
Однако водолазы при обследовании выявили повреждения двух шлангов на втором устройстве.
РЕН ТВ
Из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3 устройство временно вывели из эксплуатации.
Коммерсантъ Краснодар
Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки.
Известия

Подробнее о событии

КТК предупредил о риске снижения транспортировки нефти на 30% из-за аварии в Новороссийске
Кубань 24вчера в 14:56
КТК может втрое снизить объемы транспортировки нефти из-за аварии на терминале во время шторма
Коммерсантъ Краснодарвчера в 14:55
Из-за аварии в Новороссийске КТК предупредил о риске снижения поставок нефти втрое
Царьградвчера в 14:54
Транспортировка нефти может упасть втрое из-за повреждений в терминале Новороссийска
Известиявчера в 14:02
КТК предупредил о риске снижения поставок нефти втрое из-за аварии
РБКвчера в 13:44
В КТК допустили снижение отгрузки нефти втрое из-за остановки двух ВПУ
РЕН ТВвчера в 13:20
Из-за аварии под Новороссийском прокачка нефти может сократиться в пять раз
REGNUMвчера в 11:46

Интересное

Канцлер ФРГ Шольц призвал учитывать обратный эффект санкций против России

Как отметил Шольц, в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть "преодолимым".
РИА Новости19:49

Китайский эксперт Юйгуй: переход Saudi Aramco на юани станет «настоящим взрывом»

Переход саудовской нефтегазовой компанией Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговле с Китаем станет "настоящим взрывом" для рынка нефти с серьезными последствиями для современной финансовой системы, такое мнение в статье издания Huánqiú Shíbào выразил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.
РИА Новости21:37

Посол России в США Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии, Ирака и Ливии

В Пентагоне уже забыли, как недавно самолеты США и их союзников по НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости22:18

РИА Новости: в ДНР заявили, что военные Украины пробуют покинуть Мариуполь в образе женщин

Командир батальона сил Донецкой народной республики (ДНР), майор Олег Кокарев беседе с агентством РИА "Новости" рассказал, что некоторые украинские военные пытаются покинуть Мариуполь, некоторые из них якобы делают это в женской одежде и обуви.
Газета.Ru23:34

Президент Польши: акт Россия—НАТО перестал существовать

Основополагающий акт Россия—НАТО перестал существовать, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Коммерсантъвчера в 15:31

Комментаторов Daily Mail возмутило признание министра обороны Уоллеса по Украине

Читатели Daily Mail отреагировали на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса об истощении запасов ракет у страны.
РИА Новостивчера в 10:30

Sina: применение Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» стало «пощёчиной» НАТО

Успешное боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» стало «пощёчиной» Североатлантическому альянсу.
RT на русском21:04

Предложение без спроса: бизнес взвинтил цены на товары из старых партий

Бизнес стал активно использовать кризисную ситуацию в своих целях, взвинчивая в разы цены на продукцию даже из старых партий.
Известия17:00

Песков: Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы

Россия может использовать ядерное оружие, только если для страны возникнет реальная угроза, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.
Коммерсантъвчера в 14:44

Джейк Салливан сообщил, что США изучают с союзниками вопрос об исключении России из G20

Власти США изучают с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки».
Lenta.ru22:50