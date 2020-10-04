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Российская газета
Российская газета

К 2021 году доллар может взять рекордную высоту за последние пять лет

Какие курсы валют ожидаются к 2021 году До конца года динамика рубля, наряду с иными драйверами, будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

К 2021 году доллар может взять рекордную высоту за последние пять лет

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, рассказал от каких факторов зависит сейчас российская валюта и дал два сценария по ее движению на конец года: - Рубль зависит во многом от текущих настроений "бегства от рисков" финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире.
Российская газетавчера в 23:00
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Известия

Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара

Известиявчера в 11:00
Вести.Ru

Прогнозируется рекорд от доллара

Вести.Ruвчера в 10:58
Газета.Ru

Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара

Газета.Ruвчера в 10:15
РИА Новости

Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара

РИА Новостивчера в 07:42
Life.ru

Эксперты предрекли рекордное удорожание доллара к 2021 году

Life.ruвчера в 06:06
URA.Ru

Доллар рекордно взлетит до конца года

URA.Ruвчера в 23:38
Российская газета

К 2021 году доллар может взять рекордную высоту за последние пять лет

Российская газетавчера в 23:00

Президент Азербайджана назвал условие для прекращения огня в Карабахе

«Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле, — в какие дни какие территории будут освобождены», — цитируют его «РИА Новости».
Президент Азербайджана назвал условие для прекращения огня в Карабахе
Ведомостивчера в 11:48
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Патрушев обсудит в Новосибирске контроль за нацпроектами и экологическую безопасность

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник проведет в Новосибирске совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа (СФО).
Патрушев обсудит в Новосибирске контроль за нацпроектами и экологическую безопасность
ТАСС17:01

В Челябинской области женщина сбила трех детей, ехавших на мопеде

По данным следствия, днем 3 октября на дороге около деревни Бутырки Чебаркульского района 29-летняя женщина, находившаяся за управлением легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сбила мопед, на котором ехали трое детей 11, 10 и 3 лет.
ТАССвчера в 09:50
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В России разработали противовирусное средство с уникальным действием

Гибридные соединения, одновременно обладающие противовирусными и антиоксидантными свойствами, синтезировали ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ).
РИА Новости20:00
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В Киеве теракт считают наименее вероятной причиной крушения Ан-26

Следствие пришло к определенным выводам в расследовании катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом, сообщил спикер командования ВС Украины Юрий Игнат, 4 октября передает телеканал Украина-24.
ИА Красная Веснавчера в 11:00

Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов в беседе с порталом "Ura.ru" выразил предположение, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода.
РИА Новости19:16
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Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле районов вблизи Баку

Как информировал "Кавказский узел", 4 октября генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что при ракетном обстреле Гянджи – второго после Баку по величине и численности населения города Азербайджана – погиб один человек, еще 32 получили ранения.
Кавказский узел17:04
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Энтузиаст смог установить Crysis 3 в видеокарту GeForce RTX 3090

Пользователь смог при помощи программы GPU Ram Drive создать в видеокарте раздел памяти NTFS на 15 Гб, после чего успешно установил на него Crysis 3. Как написал экспериментатор, в разрешении 4К и на высоких настройках графики игра шла очень быстро.
ИА Красная Веснавчера в 13:52
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