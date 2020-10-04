Какие курсы валют ожидаются к 2021 году До конца года динамика рубля, наряду с иными драйверами, будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России.

С чего всё началось К 2021 году доллар может взять рекордную высоту за последние пять лет Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, рассказал от каких факторов зависит сейчас российская валюта и дал два сценария по ее движению на конец года: - Рубль зависит во многом от текущих настроений "бегства от рисков" финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире. Российская газета вчера в 23:00