Финансы
Neva.TodayК 2022 году курс рубля вернет прежние позиции
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:40
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Goldman прогнозирует дальнейшее ослабление рубля с последующим ростом вслед за ценами на нефть
Независимая газетавчера в 15:40
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