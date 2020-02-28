Экономика
Сосновская НиваИнвестиции в Челябинской области выросли на 5 процентов
Крупные промышленные проекты в 2019 году стали тем локомотивом, благодаря которому Челябинская область добилась пятипроцентного роста капитальных вложений. В свою очередь, уже вложенные деньги постепенно начинают работать, накапливая потенциал для дальнейших инвестиций.
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Сергей Зырянов: «Деловые встречи Алексея Текслера дадут толчок развитию бизнеса»
Губерния (г. Челябинск)03:28
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Политика
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Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
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Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Армия и оружие
Истребитель F-16 уничтожил в Сирии российский ЗРПК «Панцирь-С»
Глава Министерства обороны Турции подтвердил ранее появившиеся данные о том, что экипажу истребителя F-16 удалось уничтожить ракетой класса «воздух-поверхность» один из позиционных районов ЗРПК «Панцирь-С».
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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Общество
Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП
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Происшествия
В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
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Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Армия и оружие
Россия отказалась останавливать армию Сирии
Россия отказалась останавливать армию Сирии в борьбе с боевиками на своей территории.
Армия и оружие
Клинцевич исключил военный конфликт в Сирии между Россией и Турцией
Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российская Федерация не будет вступать в боевые действия с Турцией в сирийской провинции Идлиб.
Спорт
Юрченко избран новым президентом ВФЛА
Делегаты внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) избрали Евгения Юрченко новым главой организации.
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Соблазнение блондинкой инспектора ДПС с алкотестером попало на видео
В городе Арсеньеве Приморского края нетрезвая девушка превратила стандартную процедуру проверки на трезвость в сеанс соблазнения инспектора ДСП.