Экономика
Челябинск СегодняК 2024 году зарплата в Челябинской области вырастет в полтора раза
Важно понимать, что социальное партнерство в современных условиях становится выгодным, что это возможность развития человеческого капитала как на отдельно взятом предприятии, так и в целом в регионе.
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Сергей Зырянов: «Деловые встречи Алексея Текслера дадут толчок развитию бизнеса»
Губерния (г. Челябинск)03:28
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Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд.
Общество
Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
Здоровье
В Ульяновске у повара одной из школ обнаружили туберкулез
В Ульяновске повар одной из школ заболела туберкулезом.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Общество
Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
Происшествия
По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского
В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о действиях при подозрении на коронавирус
Представители Роспотребнадзора рассказали РИА «Новости», как действовать, если появились подозрения на коронавирус.
Армия и оружие
ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе
ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
Экономика
РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд
Почему РЖД не хочет платить дивиденды В презентации Михайлова есть первая страница проекта распоряжения правительства о выплате дивидендов от января 2020 года, определяющего норму дивидендных выплат для госкомпаний в размере не менее 50% чистой прибыли.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Финансы
Курс евро обновил максимум с сентября 2019 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года.
Финансы
Названы последствия обвала цен на нефть для России
Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
Экономика
АТОР оценила ущерб турбизнеса от коронавируса в 27 млрд рублей
30 января Майя Ломидзе говорила о потерях в 500–700 млн руб. для российского выездного туризма, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется до марта.
Армия и оружие
В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе
ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Армия и оружие
Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии
Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
Футбол
Садио Мане: «Клоппу точно поставят памятник в Ливерпуле»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что в Ливерпуле должен появиться памятник главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.
Единоборства
Дэнис пошутил над дагестанскими бойцами. Конор лайкнул пост
Друг бойца Конор Макгрегор лайкнул запись, а в комментариях под постом разгорелся спор между поклонниками ирландца и Хабиба Нурмагомедова.
Шоу-бизнес
Катя Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию
Гордон сообщила, что когда в свое время она расходилась со своим экс-супругом Сергеем Жориным, в этом процессе поучаствовали и Валерия с Пригожиным.
Экономика
США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
Здоровье
У вылечившихся пациентов в Китае начали повторно выявлять коронавирус
Среди выздоровевших и выписанных из больниц пациентов в китайской провинции Гуандун у 14% повторно выявлен коронавирус, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на местные органы здравоохранения.
Футбол
Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»
В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию, не повлияет на заработную плату работников, получающих оклад.
Политика
На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
Температурный контроль вводится с 28 февраля. На Украине вводят температурный контроль в отношении въезжающих из России граждан.
Армия и оружие
США призвали Турцию отказаться от С-400
В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Общество
В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей
Армия и оружие
Россия разместила в Арктике еще одну дивизию ПВО
Российские Вооруженные силы сформировали в Арктике в составе Северного флота еще одну дивизию ПВО, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.