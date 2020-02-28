Экономика

Челябинск СегодняЧелябинск СегодняК 2024 году зарплата в Челябинской области вырастет в полтора раза

Важно понимать, что социальное партнерство в современных условиях становится выгодным, что это возможность развития человеческого капитала как на отдельно взятом предприятии, так и в целом в регионе.
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Сергей Зырянов: «Деловые встречи Алексея Текслера дадут толчок развитию бизнеса»

Губерния (г. Челябинск)03:28

В Челябинской области могут повысить зарплаты

КП - Челябинсквчера в 10:01

Губернатор Текслер признал, что Челябинская область отстала от Свердловской. И обратился к олигархам

URA.Ruвчера в 07:31

В Челябинской области к 2024 году вырастет зарплата

Южноуральская панорамавчера в 08:45

В Челябинской области в полтора раза увеличится заработная плата

Первый областнойвчера в 07:44

К 2024 году зарплата в Челябинской области вырастет в полтора раза

Челябинск Сегоднявчера в 11:45

За счет чего должны вырасти зарплаты южноуральцев

Polit74.ruвчера в 05:41
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Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд.
РБК 03:59
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Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
REGNUM 02:42
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В Ульяновске у повара одной из школ обнаружили туберкулез

В Ульяновске повар одной из школ заболела туберкулезом.
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В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
СитиТрафик 25 февраля в 22:49
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По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского

В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Lenta.ru 04:40
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Роспотребнадзор рассказал о действиях при подозрении на коронавирус

Представители Роспотребнадзора рассказали РИА «Новости», как действовать, если появились подозрения на коронавирус.
Телеканал 360° вчера в 23:22
Армия и оружие

ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
ТАСС 03:59
Экономика

РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд

Почему РЖД не хочет платить дивиденды В презентации Михайлова есть первая страница проекта распоряжения правительства о выплате дивидендов от января 2020 года, определяющего норму дивидендных выплат для госкомпаний в размере не менее 50% чистой прибыли.
РБК 00:00
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 25 февраля в 07:59
Финансы

Курс евро обновил максимум с сентября 2019 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года.
Взгляд.ру вчера в 10:52
Финансы

Названы последствия обвала цен на нефть для России

Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
Lenta.ru 04:21
Экономика

АТОР оценила ущерб турбизнеса от коронавируса в 27 млрд рублей

30 января Майя Ломидзе говорила о потерях в 500–700 млн руб. для российского выездного туризма, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется до марта.
Ведомости 03:47
Армия и оружие

В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
ТАСС 03:36
Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера

РИА Новости вчера в 02:09
Армия и оружие

Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
Московский Комсомолец 03:06
Футбол

Садио Мане: «Клоппу точно поставят памятник в Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что в Ливерпуле должен появиться памятник главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.
Спорт-Экспресс 03:33
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Дэнис пошутил над дагестанскими бойцами. Конор лайкнул пост

Друг бойца Конор Макгрегор лайкнул запись, а в комментариях под постом разгорелся спор между поклонниками ирландца и Хабиба Нурмагомедова.
Sports.ru 02:36
Шоу-бизнес

Катя Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию

Гордон сообщила, что когда в свое время она расходилась со своим экс-супругом Сергеем Жориным, в этом процессе поучаствовали и Валерия с Пригожиным.
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Экономика

США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
РИА Новости 04:45
Здоровье

У вылечившихся пациентов в Китае начали повторно выявлять коронавирус

Среди выздоровевших и выписанных из больниц пациентов в китайской провинции Гуандун у 14% повторно выявлен коронавирус, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на местные органы здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 08:18
Футбол

Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»

В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Вести.Ru вчера в 15:22
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию, не повлияет на заработную плату работников, получающих оклад.
РБК 01:07
Политика

На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан

Температурный контроль вводится с 28 февраля. На Украине вводят температурный контроль в отношении въезжающих из России граждан.
Моя Москва.онлайн 03:22
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400

В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

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Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
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В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей

Российская газета 02:03
Армия и оружие

Россия разместила в Арктике еще одну дивизию ПВО

Российские Вооруженные силы сформировали в Арктике в составе Северного флота еще одну дивизию ПВО, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.
РИА Новости 04:13
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия вчера в 16:02
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Российский политик. Губернатор Челябинской области с 20 сентября 2019.
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