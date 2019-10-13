Экономика

МНИАП.рфМНИАП.рфК 2024 рынок искусственного интеллекта в России вырастет в 80 раз

В документе на сайте Минкомсвязи говорится об ожидании того, что рынок решений в сфере ИИ к 2024 году в России вырастет с 2 млрд. рублей до 160 млрд. рублей, то есть в 80 раз.
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