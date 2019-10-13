Экономика
МНИАП.рфК 2024 рынок искусственного интеллекта в России вырастет в 80 раз
В документе на сайте Минкомсвязи говорится об ожидании того, что рынок решений в сфере ИИ к 2024 году в России вырастет с 2 млрд. рублей до 160 млрд. рублей, то есть в 80 раз.
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Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Ведомости 10:18
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
РБК 11:51
Общество
Реквизит Филиппа Киркорова застрял на переправе в Коми
Гастроли Филиппа Киркорова в Коми оказались под угрозой срыва — грузовики с реквизитом завязли в песке у речной переправы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 11:26
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением
Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Lenta.ru 09:27
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Армия и оружие
Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
Взгляд.ру 11:06
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Футбол
«Торпедо» ещё не приняло решение по поводу участия в РПЛ
Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.
Чемпионат вчера в 17:30
Футбол
Официально: Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»
Немец Доменико Тедеско в понедельник, 14 октября, назначен на должность главного тренер московского футбольного клуба "Спартак".
Вести.Ru 11:10
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Аргентине на Кубке мира
Матч ТВ вчера в 00:08
Общество
Издатель Forbes подаст в суд на группу «Сафмар»
Издатель журнала Forbes в России компания «АС РУС МЕДИА» приняла решения подать иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщил генеральный директор «АС РУС МЕДИА» Эльмар Муртазаев в Facebook.
Коммерсантъ 12:08
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости 07:57
Армия и оружие
Главы МИД ЕС призвали Турцию прекратить операцию в Сирии
Страны - члены Евросоюза не ввели оружейное эмбарго в отношении Турции из-за ее военной операции в Сирии, но договорились координировать политику относительно поставок оружия Анкаре.
ТАСС 08:28
Общество
В Екатеринбурге готовятся огласить итоги опроса по храму
Газета.Ru вчера в 15:26
Экономика
Счетная палата поставила под сомнение рост пенсий в России
Как сообщает ToDay News Ufa источник в Счетной палате, может быть не выполнен указ президента России о росте пенсий.
ToDay News Ufa 08:46
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Фигурное катание
Фигуристка призвала писать гневные комментарии под фото с Туктамышевой
Российская фигуристка Бетина Попова и иронией подошла к снимку, где запечатлена она и ее партнер по парным выступлениям Сергей Мозгов, держащий на руках известную одиночницу Елизавету Туктамышеву, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 09:00
Космос
Астрономы заявили о высоком давлении на краю Солнечной системы
Астрономы заявили, что запущенные несколько десятилетий назад космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" зафиксировали высокое давление на границе Солнечной системы.
Народные новости 00:41
Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Культура
Несколько актеров «Сватов» отказались сниматься в сериале
Съемки седьмого сезона шоу были заморожены два года назад, его показы на территории Украины снова хотят запретить, а полюбившиеся зрителям актеры отказываются сниматься в проекте.
Газета.Ru 09:49
Экономика
Расходную часть бюджета Петербурга за 9 месяцев исполнили на 66%
Расходную часть бюджета Санкт-Петербурга за 2019 год сумели исполнить на 66%, по данным на начало октября.
REGNUM 04:33
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Политика
Ушаков высказался об операции Турции в Сирии
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что операцию Турции в Сирии нельзя назвать соответствующей принципу сохранения территориальной целостности страны.
РЕН ТВ 11:28
Политика
Зеленский посетил боевиков ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских силовиков на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.
REGNUM 10:13
Политика
Медведев потребовал от глав отстающих регионов письменных объяснений
Премьер-министр России Дмитрий Медведев усомнился в компетентности региональных властей и потребовал письменных объяснений.
МИР 24 10:49