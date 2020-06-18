Доля электричества, которую произвели солнечные, ветреные и другие электростанции с возобновляемыми источниками (коме воды) выросла на 13%. А вот у АЭС этот показатель всего 3,5%.

Впервые «зеленая» энергетика произвела больше электричества, чем АЭС

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