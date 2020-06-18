Общество

Популярная механикаПопулярная механикаВпервые «зеленая» энергетика произвела больше электричества, чем АЭС

Доля электричества, которую произвели солнечные, ветреные и другие электростанции с возобновляемыми источниками (коме воды) выросла на 13%. А вот у АЭС этот показатель всего 3,5%.
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«Зеленые» электростанции впервые произвели электричества больше атомных

ИА Красная Весна19 июня в 16:41

Атомные электростанции стали добывать меньше энергии, чем ветряные мельницы и солнечные панели

Ferra18 июня в 05:25

Есть ли будущее у атомной энергетики

Вестник Кавказа18 июня в 18:00

Компанией с нулевыми чистыми выбросами хочет стать BP

OilCapital.ru18 июня в 08:50

Впервые «зеленая» энергетика произвела больше электричества, чем АЭС

Популярная механика19 июня в 12:03

Потребление энергии в мире продолжает смещаться в сторону «зеленых» источников

Энергетика и промышленность России18 июня в 04:29

Атомные станции проиграли ветрякам и солнечным батареям

Lenta.ru17 июня в 21:30
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Происшествия

Участников массовой драки в Норильске доставили в полицию

Драка произошла на одной из улиц в Норильске, участники конфликта доставлены в отдел полиции, сообщает в воскресенье, 21 июня, ГУ МВД по Красноярскому краю.
Известия 04:10
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Происшествия

В Киеве взорвался газ в жилом доме, есть погибший

В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Коммерсантъ 04:35
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Армия и оружие

У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку

«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
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Политика

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com вчера в 14:13
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Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе

В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter.
Газета.Ru 04:32
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Общество

Менее тысячи случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

За минувшие сутки в столице было выявлено 968 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 9 апреля.
Вечерняя Москва 03:46
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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Общество

Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
Газета.Ru 01:47
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Армия и оружие

ВВС РФ вылетали на перехват американских бомбардировщиков

Народные новости 19 июня в 03:20
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости вчера в 07:51
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Авто

Китайский Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня вчера в 13:40
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Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса

РБК вчера в 17:19
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Шоу-бизнес

Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости 19 июня в 13:24
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Происшествия

Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором

Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области.
РБК вчера в 22:13
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Армия и оружие

США успешно испытали две модификации секретного самолета «Сын Ареса»

В США 13 июня на полигоне в пустыне Мохаве успешно испытали две модификации секретного самолета «Сын Ареса», известного как проект 401 по номеру фюзеляжа.
HotGeo 04:07
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Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ вчера в 20:19
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
РИА Новости 04:36
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Общество

Путин решил сохранить дополнительные выплаты медикам до осени

Дополнительные выплаты врачам и младшему медицинскому персоналу, которые продолжают бороться с распространением в стране коронавируса, будут сохранены до осени.
Ридус вчера в 08:01
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Политика

Путин оценил заявления Зеленского

Заявления президента Украины Михаила Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины.
Вести.Ru 04:39
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Общество

С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Общество

В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:59
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