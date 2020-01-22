Продолжительность жизни людей во всем мире растет – с 47 лет в 1950 г. до 72 лет в 2019 г. Биологический возраст перестал совпадать с хронологическим – сегодня житель Швейцарии 65 лет чувствует себя так же, как 51-летний швейцарец в 1950 г. А к 2050 г. продолжительность жизни вырастет еще больше – примерно до 77 лет.

с чего всё началось

В 1950 году на людей старше 65 лет приходилось 7,7 процента населения планеты, в 2019-м пенсионеров от 65 и старше стало 19 процентов, а к 2050 году их доля превысит 27 процентов. Экономисты напомнили о росте средней продолжительности жизни людей в мире: с 47 лет в 1950-м до 72 лет в 2019 году.

К 2060 году половина россиян станут пенсионерами

Общество В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.

Политика Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Общество Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.

Политика Путин сообщил о потрясшем его факте в истории блокадного Ленинграда Во время своего визита и Израиль президент России Владимир Путин сообщил о факте в истории блокадного Ленинграда, который его поразил, передает корреспондент РБК.

Происшествия В Херсоне подожгли офис «Партии Шария» Неизвестные подожгли офис областной ячейки "Партии Шария" в Херсоне, политсила объявила вознаграждение за информацию о злоумышленниках, сообщила в четверг пресс-служба партии.

Авто Обновленный Toyota Harrier приобретет наименование Venza Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.

Наука Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса Человек мог заразиться неизвестным ранее коронавирусом от змеи, предположили китайские ученые, передает газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology.