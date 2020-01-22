Общество

РамблерРамблерК 2060 году половина россиян станут пенсионерами

В 1950 году на людей старше 65 лет приходилось 7,7 процента населения планеты, в 2019-м пенсионеров от 65 и старше стало 19 процентов, а к 2050 году их доля превысит 27 процентов. Экономисты напомнили о росте средней продолжительности жизни людей в мире: с 47 лет в 1950-м до 72 лет в 2019 году.
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с чего всё началось

К 2060 году в России почти половина населения будет пенсионерами

Продолжительность жизни людей во всем мире растет – с 47 лет в 1950 г. до 72 лет в 2019 г. Биологический возраст перестал совпадать с хронологическим – сегодня житель Швейцарии 65 лет чувствует себя так же, как 51-летний швейцарец в 1950 г. А к 2050 г. продолжительность жизни вырастет еще больше – примерно до 77 лет.
Ведомостивчера в 16:14

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Credit Suisse: к 2060 году половина населения России будет пенсионерами

Коммерсантъ03:20

К 2060 году 47% населения РФ станет пенсионерами — Credit Suisse

REGNUM01:23

К 2060 году в России почти половина населения будет пенсионерами

Ведомостивчера в 16:14

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Телеканал 360°вчера в 21:13

Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами

URA.Ruвчера в 20:27

Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Lenta.ruвчера в 19:05

К 2060 году почти половина населения РФ будет пенсионерами

News.ru00:37
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Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
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Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды

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Общество

Собянин назвал срок внедрения системы распознавания лиц в метро

К 1 сентября в Московском метрополитене полностью заработает система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.
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В Улан-Удэ на первоклассника напала стая собак

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В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

В пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение.
RT на русском 06:07
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Греф заявил, что депрессия является главной болезнью мира

Депрессия стала самым распространенным заболеванием в мире, эта тема очень волнует мировых лидеров.
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Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
Политика

Путин сообщил о потрясшем его факте в истории блокадного Ленинграда

Во время своего визита и Израиль президент России Владимир Путин сообщил о факте в истории блокадного Ленинграда, который его поразил, передает корреспондент РБК.
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Происшествия

В Херсоне подожгли офис «Партии Шария»

Неизвестные подожгли офис областной ячейки "Партии Шария" в Херсоне, политсила объявила вознаграждение за информацию о злоумышленниках, сообщила в четверг пресс-служба партии.
РИА Новости 07:13
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM 04:00
Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

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Обновленный Toyota Harrier приобретет наименование Venza

Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
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В Крыму археологи нашли новые драгоценности скифов

В Крыму археологи нашли новые драгоценности скифов.
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В конце концов дрессировщикам удалось взять ситуацию под контроль и загнать своевольных слонов в машину.
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Россия по итогам прошлого года оказалась на 137-м месте из 180 в рейтинге стран по уровню коррупции, поделив его с Кенией, Доминиканой, Либерией, Ливаном, Мавританией, Папуа-Новой Гвинеей, Парагваем и Угандой.
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Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване

Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
ТАСС 06:42
Политика

Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Спецштаб по отслеживанию выступления Путина в Израиле создали в Польше

Польские власти рассказали о специальном штабе по отслеживанию выступления Владимира Путина в Израиле.
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Футбол

Испанский тренер «Динамо» — о работе с Гончаренко и Бердыевым, о возвращении в Россию и об отличиях испанских мальчишек

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Спорт-Экспресс вчера в 01:00
Кино

На фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата» обнаружили «неправильного» Капитана Америку

Премьера сериала «Сокол и Зимний солдат» состоится в этом году, и в сети уже появились первые фотографии со съемок.
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Наука

Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса

Человек мог заразиться неизвестным ранее коронавирусом от змеи, предположили китайские ученые, передает газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology.
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Шоу-бизнес

Причиной смерти актера Данилы Перова стал оторвавшийся тромб

Актриса Елена Скороходова раскрыла причину смерти актера Данилы Перова. У себя в Facebook она рассказала, что у артиста оторвался тромб.
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В Минздраве предложили выдавать направления на анализы дистанционно

Заместитель министра здравоохранения России Елена Бойко предложила выдавать направления на некоторые анализы дистанционно.
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Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
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