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РамблерК 2060 году половина россиян станут пенсионерами
В 1950 году на людей старше 65 лет приходилось 7,7 процента населения планеты, в 2019-м пенсионеров от 65 и старше стало 19 процентов, а к 2050 году их доля превысит 27 процентов. Экономисты напомнили о росте средней продолжительности жизни людей в мире: с 47 лет в 1950-м до 72 лет в 2019 году.
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с чего всё началось
Продолжительность жизни людей во всем мире растет – с 47 лет в 1950 г. до 72 лет в 2019 г. Биологический возраст перестал совпадать с хронологическим – сегодня житель Швейцарии 65 лет чувствует себя так же, как 51-летний швейцарец в 1950 г. А к 2050 г. продолжительность жизни вырастет еще больше – примерно до 77 лет.Ведомостивчера в 16:14
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