Сегодня, 10 июля, синоптики Челябинского ЦГМС объявили экстренное предупреждение из-за жары. Так, по данным Челябинского ЦГМС, завтра, 11 июля, в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха плюс 36-38 °.

К +40 градусам подберется температура воздуха на Южном Урале

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