Общество

Миасский рабочийМиасский рабочийК +40 градусам подберется температура воздуха на Южном Урале

Сегодня, 10 июля, синоптики Челябинского ЦГМС объявили экстренное предупреждение из-за жары. Так, по данным Челябинского ЦГМС, завтра, 11 июля, в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха плюс 36-38 °.
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Южноуральцев предупреждают: ожидается сильная жара

Урал-пресс-информвчера в 15:56

МЧС предупреждает: в Челябинской области будет жара под 40 градусов

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Температурный рекорд. Жить стало спокойнее… Может спасти жизнь. Цвет лечит. Дружите со спортом

Миасский рабочийвчера в 10:15

Южноуральцев предупредили о жаре, ветре, дожде, грозе и граде

Челябинск Сегоднявчера в 10:50
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Футбол

Гол Луценко принёс «Арсеналу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
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Общество

В Хабаровском крае продлили ограничения из-за коронавируса

В Хабаровском крае в связи с угрозой распространения коронавируса продлили ограничения еще на 2 недели, начиная с 13 июля.
BFM.ru 10:50
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Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
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Политика

Украинские СМИ сообщили о российской авиации над Донбассом

Российская авиация снова летает над Украиной, в том числе над территориями ДНР и ЛНР, неподконтрольными Киеву.
Российский Диалог 02:42
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Штирии "Формулы-1".
Газета.Ru 11:00
Общество

За сутки в России выявили еще 6611 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 83 регионах РФ, и при этом у 1766 человек (26,7% от суточного прироста) заболевание выявили активно, при проверке контактных лиц, у них нет клинических проявлений.
Общественное телевидение России 05:34
Общество

29 москвичей стали жертвами коронавируса за последние сутки

29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки от болезни, сообщает оперштаб.
Mockva.ru вчера в 16:38
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Происшествия

Несколько мигрантов сбежали из полиции в Тверской области

Несколько мигрантов сбежали из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области.
Известия 02:58
5
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
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Футбол

«Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу

Стамбульский "Фенербахче" рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, сообщает Takvim.
Газета.Ru 09:03
Политика

В Польше почтили память жертв Волынской резни

В польской столице в субботу, 11 июля, почтили память жертв Волынской резни 1943 года.
Вести.Ru 08:43
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Политика

Обыски у шести членов ЛДПР прошли в Хабаровском крае

У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски в квартирах, гаражах, машинах.
EastRussia вчера в 00:54
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Фигурное катание

Тутберидзе признана лучшим тренером года по версии ISU

RT на русском 10:46
Общество

Суд в США признал россиянина Никулина виновным в киберпреступлениях

25 июня американские судьи признали россиянина Алексея Буркова виновным в компьютерных преступлениях.
Новые Известия 05:08
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Общество

Названы пять «убивающих» кондиционер автомобиля ошибок

Первой ошибкой специалисты называют редкое использование прибора.
Evo-rus.com 11:01
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Общество

Россиян освободили от расходов на электросчетчики

Потребители освобождены от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии.
Интерфакс 10:27
Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском вчера в 06:21
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Происшествия

В Петербурге произошло вооруженное ограбление банка

Около 16:40 мск в отделение банка на проспекте Ветеранов, 107, вошел мужчина, который прокричал несколько слов, произвел выстрелы и скрылся.
Известия 11:11
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Общество

Представитель Фургала заявила об угрозах в связи с митингами

Звонки с предупреждением стали поступать после сообщений в местных Telegram-каналах о том, что организаторами митинга являются сотрудники администрации края.
RuNews24.ru 08:57
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Общество

В июле жители Перми смогут наблюдать в небе МКС

Специалисты пермского Планетария рассчитали - когда можно будет наблюдать полет Международной космической станции над нашим городом.
Рифей-Пермь вчера в 15:00
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Общество

В мире за сутки выявили более 228 тыс. случаев заражения коронавирусом

Днем ранее за сутки было выявлено 204 967 случаев заражения и 5 575 летальных исходов.
ТАСС вчера в 14:15
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Политика

Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком данные о беременности от него

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала фейком сообщения о своей беременности от главы государства.
РБК 11:09
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Экономика

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
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Биатлон

Польховский будет рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону

Польховский ранее являлся тренером сборной России и вице-президентом СБР.
RT на русском 11:17
Общество

Власти США рекомендовали своим гражданам в Китае опасаться задержаний

Риск задержаний и депортации американцев, находящихся в Китае, вырос.
ИА Красная Весна 10:03
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Как работают Яндекс.Новости?
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