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КоммерсантъСКР объявил бизнесмена Минца в международный розыск
Следственный комитет России (СКР) попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать по обвинению в растрате бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца и двух его сыновей, Александра и Дмитрия. Они объявлены в международный розыск.
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