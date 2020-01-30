Общество

КоммерсантъКоммерсантъСКР объявил бизнесмена Минца в международный розыск

Следственный комитет России (СКР) попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать по обвинению в растрате бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца и двух его сыновей, Александра и Дмитрия. Они объявлены в международный розыск.
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