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Известия
Известия

К Дому правительства в Минске стянули отряды солдат и бойцов ОМОНа

Большое число солдат Внутренних войск и бойцов ОМОНа стянули к Дому правительства на площади Независимости в Минске, где оппозиция планирует провести свою акцию. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает корреспондент «Известий».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

К Дому правительства в Минске стянули значительные силы внутренних войск и ОМОН

Значительные число солдат внутренних войск и бойцов ОМОН стянули 30 августа к Дому правительства на площади Независимости в центре белорусской столицы, где сегодня оппозиция планирует проведение акции протеста, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС05:09
Подробнее о событии
ТАСС

К Дому правительства в Минске стянули значительные силы внутренних войск и ОМОН

ТАСС05:09
Известия

К Дому правительства в Минске стянули отряды солдат и бойцов ОМОНа

Известия06:08
Коммерсантъ

В центр Минска стягивают колонны спецтехники и автозаков

Коммерсантъ02:50
Интерфакс

Очевидцы сообщили о колоннах спецтехники и автозаков в центре Минска

Интерфакс04:21
Lenta.ru

МВД Белоруссии отчиталось о 29 задержанных протестующих

Lenta.ru05:09
РБК

В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа

РБК03:34
РИА Новости

В центре Минска дежурит спецтехника и автобусы с ОМОНом

РИА Новости04:29
КП - Беларусь

День рождения Лукашенко: в Минске стягивается ОМОН

КП - Беларусь05:51

Кравчук заявил о готовности посетить ДНР

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук согласился посетить неподконтрольные Киеву территории на Донбассе вместе со своим заместителем Витольдом Фокиным, если им будут предоставлены гарантии безопасности.
Кравчук заявил о готовности посетить ДНР
Газета.Ru06:29
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
Известия03:29
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31

Президент Сирии утвердил состав нового правительства

Президент Сирии Башар Асад в воскресенье утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, министры обороны и иностранных дел Али Абдалла Айюб и Валид аль-Муаллем сохранили свои посты, сообщила канцелярия президента в Twitter.
РИА Новости05:51
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Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Коммерсантъ22:25
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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О намерении сделать «фактором риска» марку и модель страхуемого автомобиля уже заявили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», стоимость ОСАГО у которых в скором времени также будет зависеть от семейного положения страхователя.
Автоновости дня03:25
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В Петербурге цены на новостройки в августе снова выросли

По оценкам участников рынка, с момента снятия COVID-ограничений, новостройки в России стабильно дорожают на 1–1,2% в месяц, август не стал исключением: средние цены выросли на первичном рынке большинства крупных городов России, в среднем — на 1,2%. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что в среднесрочной перспективе новостройки продолжат дорожать.
DP.RU05:01
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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