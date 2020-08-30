К Дому правительства в Минске стянули отряды солдат и бойцов ОМОНа

Большое число солдат Внутренних войск и бойцов ОМОНа стянули к Дому правительства на площади Независимости в Минске, где оппозиция планирует провести свою акцию. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает корреспондент «Известий».