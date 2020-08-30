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Известия
Известия

К Дому правительства в Минске стянули отряды солдат и бойцов ОМОНа

Большое число солдат Внутренних войск и бойцов ОМОНа стянули к Дому правительства на площади Независимости в Минске, где оппозиция планирует провести свою акцию. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает корреспондент «Известий».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

К Дому правительства в Минске стянули значительные силы внутренних войск и ОМОН

Значительные число солдат внутренних войск и бойцов ОМОН стянули 30 августа к Дому правительства на площади Независимости в центре белорусской столицы, где сегодня оппозиция планирует проведение акции протеста, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС05:09
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URA.Ru

В Минске ОМОН начал массовые задержания

URA.Ru07:34
Lenta.ru

Направляющиеся к месту акции оппозиции в Минске водометы сняли на видео

Lenta.ru07:22
Коммерсантъ

В центр Минска стягивают колонны спецтехники и автозаков

Коммерсантъ02:50
RT на русском

В центр Минска стягивают автобусы с бойцами ОМОНа и автозаки

RT на русском04:34
РИА Новости

В центре Минска дежурит спецтехника и автобусы с ОМОНом

РИА Новости04:29
РБК

В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа

РБК03:34
ТАСС

К Дому правительства в Минске стянули значительные силы внутренних войск и ОМОН

ТАСС05:09
КП - Беларусь

День рождения Лукашенко: в Минске стягивается ОМОН

КП - Беларусь05:51

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Футболист «Спортинга» Палинье отказался от перехода в «ЦСКА»

Жоау Палинье, выступающий за лиссабонский "Спортинг", отказался переходить в "ЦСКА" По данным информационного издания Record, футболист рассчитывает на переход в один из европейских топ-клубов, это и объясняет его отказ переходить в стан "армейцев".
Честный рейтинг букмекеров05:19
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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В США вакцину от коронавируса могут одобрить до окончания испытаний

Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан заявил в интервью изданию Financial Times, что готов одобрить вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний, если выгода будет превышать возможные риски.
РИА Новости08:40

США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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