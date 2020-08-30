К Дому правительства в Минске стянули отряды солдат и бойцов ОМОНа
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Большое число солдат Внутренних войск и бойцов ОМОНа стянули к Дому правительства на площади Независимости в Минске, где оппозиция планирует провести свою акцию. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает корреспондент «Известий».В источнике
С чего всё началось
К Дому правительства в Минске стянули значительные силы внутренних войск и ОМОН
Значительные число солдат внутренних войск и бойцов ОМОН стянули 30 августа к Дому правительства на площади Независимости в центре белорусской столицы, где сегодня оппозиция планирует проведение акции протеста, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС05:09
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