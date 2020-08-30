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Известия
Известия

К Дому правительства в Минске стянули отряды солдат и бойцов ОМОНа

Большое число солдат Внутренних войск и бойцов ОМОНа стянули к Дому правительства на площади Независимости в Минске, где оппозиция планирует провести свою акцию. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает корреспондент «Известий».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

К Дому правительства в Минске стянули значительные силы внутренних войск и ОМОН

Значительные число солдат внутренних войск и бойцов ОМОН стянули 30 августа к Дому правительства на площади Независимости в центре белорусской столицы, где сегодня оппозиция планирует проведение акции протеста, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС05:09
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URA.Ru

В Минске ОМОН начал массовые задержания

URA.Ru07:34
Lenta.ru

Направляющиеся к месту акции оппозиции в Минске водометы сняли на видео

Lenta.ru07:22
Коммерсантъ

В центр Минска стягивают колонны спецтехники и автозаков

Коммерсантъ02:50
RT на русском

В центр Минска стягивают автобусы с бойцами ОМОНа и автозаки

RT на русском04:34
РИА Новости

В центре Минска дежурит спецтехника и автобусы с ОМОНом

РИА Новости04:29
РБК

В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа

РБК03:34
ТАСС

К Дому правительства в Минске стянули значительные силы внутренних войск и ОМОН

ТАСС05:09
КП - Беларусь

День рождения Лукашенко: в Минске стягивается ОМОН

КП - Беларусь05:51

Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ru08:02
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