Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
VSE42.RU
VSE42.RU

Колонна из десяти БТР приехала к резиденции Лукашенко в Минске

Колонна, состоящая из десяти бронетранспортеров, приехала к территории минского Дворца независимости, где сегодня планируется проведение несанкционированного митинга белорусской оппозиции.В источнике
Подробнее о событии
РЕН ТВ

БТР и военная техника приехали к дворцу Независимости в Минске

РЕН ТВ05:24
Lenta.ru

В центр Минска начали стягивать войска

Lenta.ru05:45
Вести.Ru

Резиденцию Лукашенко взяли под охрану бронемашины

Вести.Ru05:40
РБК

К Дворцу независимости в Минске стянули военную технику

РБК08:21
Эхо Москвы

В центр Минска в преддверии очередного марша протеста стянута спецтехника и личный состав силовых подразделений

Эхо Москвы06:10
Московский Комсомолец

В центре Минска появились кордоны милиции

Московский Комсомолец05:07
РИА Новости

К Дворцу независимости в Минске приехала колонна БТР

РИА Новости05:10
КП - Беларусь

В Минске к Дворцу Независимости прибыла колонна БТР

КП - Беларусь07:04

Синоптики пообещали реинкарнацию «бабьего лета» в Москве

Продолжительное теплое и сухое «бабье лето» увеличивает вероятность сырого и бесснежного декабря, заявил ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
РБК07:00
10