Колонна из десяти БТР приехала к резиденции Лукашенко в Минске
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Колонна, состоящая из десяти бронетранспортеров, приехала к территории минского Дворца независимости, где сегодня планируется проведение несанкционированного митинга белорусской оппозиции.В источнике
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