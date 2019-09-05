Происшествия

РБКРБКПрокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд

Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Компания «Флай Авто» подала к Фонду борьбы с коррупцией и телеканалу «Дождь» иск на миллиард рублей

Эхо Москвы21:05

Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд

РБК15:13

Компания «Флай-авто» подала иск к ФБК на миллиард рублей. Там упоминается Дождь

Дождь11:27

Прокатчик автомобилей намерен взыскать с ФБК миллиард рублей

РИА Новости11:55

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

Интерфакс11:36

Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей

Ведомости12:24

К ФБК и «Дождю» подали иск на миллиард рублей

Московский Комсомолец11:26
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:18, Вашингтон
Интернет

Facebook запустил сервис знакомств

Компания Facebook объявила о запуске в США сервиса онлайн-знакомств Dating.
Коммерсантъ 13:59
Армия и оружие

Украинский гранатомет УАГ-40 попал к террористам раньше, чем в ВСУ

«Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», – сказал Новиков.
Взгляд.ру 04:43
Политика

Малайзия не доверяет обвинениям в причастности России к крушению MH17

Малайзия сомневается, что существуют достаточные основания, чтобы обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
RT на русском 15:07
Политика

Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупредил Буша перед терактами 11 сентября

Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Здоровье

С начала года в Подмосковье гадюки покусали более 100 человек

Ugpressa.ru 12:14
Игры

Продолжение Deadly Premonition выйдет на Nintendo Switch в 2020 году

На Nintendo Direct издатель Rising Star Games анонсировал продолжение Deadly Premonition – A Blessing in Disguise.
Cyber.sports.ru 09:15
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия

СК возбудил дело после драки в «Крестах»

После избиений в петербургском следственном изоляторе «Кресты» возбуждено уголовное дело о вымогательстве у заключенного.
Известия 10:58
Футбол

Рой Кин: «Сын Фергюсона играл за „Юнайтед“, а брат был главным скаутом. Удивлен, что его жена не была трудоустроена в клубе»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что родственники экс-тренера команды сэра Алекса Фергюсона были трудоустроены в клубе.
Бомбардир.ру 14:17
Экономика

На заводе Valio в Одинцовском округе в четверг запустят новую линию

РИАМО вчера в 19:00
Политика

Генеральный прокурор Украины встретился с сенаторами из США

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка встретился с американскими сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые приехали на Украину.
REGNUM 05:21
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты 20:20
Космос

В недрах Луны могут быть залежи драгоценных металлов

Подмосковье Сегодня 05:37
Армия и оружие

Российский Ка-52 и танк «Армата» оказались в прицеле американской боевой системы с ИИ

Американская корпорация «Raytheon» опубликовала концепцию своей новейшей военной системы с искусственным интеллектом (ИИ), на которой в качестве мишеней представлены танки Т-14 «Армата» и ударный вертолёта Ка-52.
Avia.pro 17:21
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Теннис

Надаль стал последним полуфиналистом US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:46
Экономика

Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 04:43
Происшествия

Экипаж затонувшего в Калифорнии судна пытался спасти спящих пассажиров

Аргументы и Факты 20:04
Политика

Президент Мексики: средства наркобарона Коротышки не должны остаться в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что приветствует просьбу мексиканского наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, отбывающего пожизненное заключение в США, направить конфискованные у него средства коренным народам Мексики.
РИА Новости 13:02
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке вторжения

Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.
Известия 16:03
Политика

Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США

Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Хоккей

Панарин не уверен, что будет ходить на ужины вместе с Овечкиным

Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли.
Газета.Ru 14:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о проблемах со сном

Лера Кудрявцева испытывает серьезные проблемы со сном. Недавно телеведущая рассказала поклонникам, какие образы мучают ее по ночам.
OAnews 13:46
Происшествия

В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП

В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Известия 21:00
Политика

Техосмотр предлагают передать официальным дилерам

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем 12:30
Армия и оружие

Пентагон обеспокоился о продолжающей толстеть армии США

Американские моряки продолжают набирать вес. Более четверти экипажа Военно-морских сил страдают ожирением.
VSE42.RU вчера в 22:42
Общество

Самый опасный город России находится в Ростовской области

Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Здоровье

5 сигналов женского организма, которые нельзя игнорировать

Постоянная, приходящая волнами, боль в животе может стать симптомом воспалительных процессов «женских органов» или варикозного расширения глубоких тазовых вен.
Родной город 10:23
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное