ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, иск был зарегистрирован в суде 5 сентября.

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

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