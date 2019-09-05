Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксК ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, иск был зарегистрирован в суде 5 сентября.
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Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд

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К ФБК и «Дождю» подали иск на миллиард рублей

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Ушел из жизни первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ушел из жизни певец и музыкант Юрий Петерсон. Он скончался в возрасте 71 года после продолжительной болезни, передает ТАСС.
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В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»

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Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
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Исследования опровергли прослушку смартфонов пользователей маркетологами

Делается это якобы для того, чтобы потом подсунуть пользователю контекстную рекламу. Однако последние исследования опровергли данную теорию.
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Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
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Компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, представила переиздание легендарной раскладушки 2720 на международной выставке электроники IFA в Берлине.
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Сенатор обвинил Трампа в трате на стену денег на борьбу с Россией

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Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
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В системе «Бэйдоу» на орбите находится 39 спутников

В настоящее время система "Бэйдоу" официально предоставляет услуги RNSS всему миру, в общей сложности на орбите находится 39 спутников.
РИА Новости 08:53
Общество

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"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
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На севере Петербурга нашли чемодан с убитой женщиной внутри

В Петербурге сотрудники полиции обнаружили чемодан, внутри которого находилось тело убитой женщины.
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Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
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На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
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Армия и оружие

Украинский гранатомет УАГ-40 попал к террористам раньше, чем в ВСУ

«Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», – сказал Новиков.
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Малайзия не доверяет обвинениям в причастности России к крушению MH17

Малайзия сомневается, что существуют достаточные основания, чтобы обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
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Армия и оружие

Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57

Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
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В Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве

Юридический советник Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленн Герстелл заявил, что Россия представляет главную угрозу для кибербезопасности США.
RT на русском 12:29
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